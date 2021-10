Laatste NOW-ronde levert 27.500 aanvragen op

Zo’n 27.500 werkgevers hebben een aanvraag ingediend bij UWV voor de zesde en laatste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Het loket is afgelopen week gesloten. Van de NOW 6-aanvragen zijn er inmiddels ruim 21.000 toegekend. Daarmee zijn 363.000 werknemers gemoeid. Inmiddels is aan deze werkgevers de eerste termijn en deels ook al de tweede en derde termijn van het voorschot overgemaakt, voor in totaal € 613 miljoen. Zo’n duizend aanvragen zijn tot nu toe afgewezen, bijvoorbeeld omdat de loonsom in de referentiemaand nihil is.

Beroep op NOW fors teruggelopen in laatste periodes

De zesde periode heeft het laagste aantal NOW-aanvragen opgeleverd. In de eerste NOW-periode kwamen ruim 148.000 aanvragen binnen; toen werd een voorschotbedrag van € 7,9 miljard uitgekeerd. NOW 2 was met 65.000 aanvragen al een stuk rustiger. Daarna zat het aantal rond de 80.000, waarna met NOW 5 (46.000 aanvragen) weer een sterke daling is ingezet. In totaal heeft UWV over alle zes periodes tot nu toe ruim € 20,1 miljard aan voorschotten uitgekeerd aan werkgevers.

Aanvragen definitieve berekening NOW 3

Met ingang van maandag 4 oktober kan ook de definitieve berekening worden aangevraagd voor de derde periode NOW. Zo’n 78.000 werkgevers moeten deze aanvraag doen. Voor de eerste periode NOW (maart-mei 2020) kan de definitieve berekening nog tot en met 31 oktober worden aangevraagd. ‘Ongeveer de helft van de 140.000 werkgevers die NOW hebben ontvangen, heeft die aanvraag nu ingediend. Voor de werkgevers die dat nog niet hebben gedaan is het belangrijk dat ze in actie komen om te voorkomen dat ze straks hun hele voorschot moeten terugbetalen’, benadrukt UWV. Ook werkgevers die nog wachten op hun derden- of accountantsverklaring moeten die aanvraag voor 31 oktober indienen. Zij hebben vervolgens nog veertien weken om die verklaring af te ronden.

TVL meer gevraagd

De TVL-regeling is goed voor een groter aantal aanvragen, blijkt uit RVO-cijfers. Wel is voor TVL Q2 bijna de helft minder aanvragen gedaan dan voor TVL Q1 2021. De TVL-termijn voor het tweede kwartaal sloot op 20 augustus. Er waren toen 63.276 aanvragen gedaan, tegen ruim 113.256 voor het eerste kwartaal. Tot 30 september werd € 1,2 miljard uitgekeerd. Koploper in steunaanvragen is opnieuw de horecasector.