Nieuwe CFO van HAK is accountant

Maikel Jongenelis (33) is per 1 oktober 2021 CFO bij HAK. De register accountant was sinds 2018 Finance Manager bij het bedrijf. Volgens bronnen in de bancaire wereld staat HAK, in handen van een investeringsfonds, in de etalage.

Voordat Jongenelis bij HAK in 2018 in dienst kwam, werkte hij bij EY Accountants (2010-2017). De laatste anderhalf jaar was hij manager audit met standplaats Eindhoven. Jongenelis haalde zijn bachelor aan de Avans Hogeschool Breda (2006-2010) en deed daarna een master of science aan Nyenrode (2010-2013), waar hij vervolgens accountancy studeerde (2013-2014). HAK CEO Timo Hoogeboom over de benoeming: “Maikel en Lizet Friesen-Leibbrandt (voormalige CFO, red) hebben beiden nauw samengewerkt en het afgelopen half jaar is hij voorbereid als interne opvolger van Lizet. Maikel kent alle ins en outs van ons bedrijf en is de juiste persoon om de komende jaren onze plantaardige strategie in Europa versneld uit te bouwen.’

Ooit familiebedrijf

Het Nederlandse HAK (opgericht in 1952 door de familie Hak) is een van de grootste groente- en fruitverwerkende bedrijven in Noord-Europa. Ze zijn vooral bekend van groenten, bonen en appelmoes in glazen potten. Ze verkopen daarnaast ook bonenschotels en bonensoepen in stazakken en hebben een eigen bonenburger. In 2017 realiseerde het totale bedrijf een omzet van zo’n 90 miljoen euro.

Te koop

Het Financieele Dagblad meldde in februari dat HAK te koop staat. Het bedrijf heeft in Nederland ruim een derde van de markt voor groenteconserven in handen. Ook in België (15%) en Duitsland (2,5%) heeft HAK fikse marktaandelen. Sinds 2017 verkoopt HAK ook verse gesneden groente aan bedrijven voor salades, broodjes en pizza. Sinds 2005 is HAK in handen van NPM Capital, de investeringsmaatschappij van de familie Fentener van Vlissingen. Die onderzocht al eens in 2016 of er mogelijkheden waren voor verkoop. De nieuwe poging is ingegeven door de goede resultaten van HAK in 2020. Door de lockdowns stonden de groenten van HAK vaker op het thuismenu. Volgens een anonieme bankier zou een koper voor HAK zo’n €135 miljoen op tafel moeten leggen.