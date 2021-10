‘De accountant is ons derde oog’

Covid-19 dwong horecaondernemer Paul Wensink het roer om te gooien. Nu boekt hij samen met een compagnon succes als internetondernemer. Zijn accountant blijkt daarbij goud waard.

Accountant zijn voor de twee horecabedrijven van Paul Wensink betekent: de belangrijke trends van onze tijd in de vuurlinie mee beleven. Want ga maar na. In een eerste periode profiteerde zijn bedrijf Wensink Events van de onstuitbare opmars van het festival in Nederland – in dit geval met name bij hem in de regio Deventer. Periode twee startte toen begin 2020 alle festivals omwille van Covid-19 werden afgelast en de inkomsten van zijn bedrijf plots instortten.

Periode drie kwam zo mogelijk nog onverwachter. In de zoektocht naar een verdienmodel kwam Wensink met een nieuwe dienst (drank leveren aan huis en de barman via Zoom) terecht in de booming business van de digitale dienstverleners die profiteerden van digitalisering en het thuiswerken. Accountancy Vanmorgen sprak met de jeugdige ondernemer over de rollercoaster van het ondernemerschap en over de rol van de accountant daarbij.

Een bedrijf van onlinebarmannen: je moet er maar opkomen.

‘Acht jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. Ik werkte al in de horeca, en ben een horeca-evenementenbureau begonnen: Wensink Events. Dat verzorgt bedrijfsfeesten, maar we hebben ook bijvoorbeeld De Smaak van Deventer opgezet, en het Deventer Bokbierfestival. Buiten mijn bedrijf bood ik me aan als cocktailmaker voor feesten en partijen. Ik ging barretjes wegzetten, zoals het dan in het horecajargon heet. Gewoon omdat ik het leuk vond. Dat ben ik er jarenlang een beetje naast blijven doen. Alleen, het bleef altijd hetzelfde. Die herhaling begon ik minder te vinden.

Op een festival ontmoette ik Jelmer Clemenkowff. We bedachten Barstories: een wat exclusievere drankencateraar, waarin mijn ervaring als bartender samenkomt met het cateren op evenementen. Concreet bedachten we verschillende bars, zoals een classic bar en een tikki bar. Die gingen we bouwen. Denk voor de classic bar aan een pub-achtige bar, met chesterfields om in te zitten. In de eerste maanden van 2020 ging al onze energie hierin zitten, want we wilden in maart 2021 snel de markt op.’

En toen kwam Covid-19.

‘Inderdaad. We stonden op het punt de eerste opdrachten uit te voeren. En toen: niets meer. We hadden 0 euro omzet en alleen nog kosten – die we gelukkig wel snel wisten te drukken.’

Wat gebeurde er daarna?

‘Toen gingen we onlineworkshops cocktail maken organiseren. In het begin ging dat heel kneuterig. We boden het bekenden aan. Met onze laptop en met Zoom gaven we een workshop. We brachten een doos langs met drank en materialen, en na afloop haalden we die weer op. De workshop was heel simpel. Zo van: stop dit in de shaker, stop dat erin, en ga maar schudden. Het bleek te werken.

We mochten ineens workshops houden voor 40 personen van een lokale netwerkclub, en toen nog een en nog een. Er meldden zich ineens grote organisaties uit heel Nederland: Rabobank, Booking.com, Tikkie van ABN AMRO, de TU Delft, PwC. Ineens moesten we razendsnel het product beter maken. Iedereen krijgt nu een mooie doos met een eigen cocktailset. Ook hebben we een quiz ontwikkeld. En we bouwden snel vier studio’s, zodat we vier workshops tegelijk konden geven. Nu kunnen we op een dag tot 16 workshops geven. Een enkele keer heb je dan 500 deelnemers in één stream. Het is een soort theater geworden.’

Blijft dat succes aanhouden als straks de beperkingen omwille van Covid-19 van de baan zijn?

‘De markt verandert snel. Er is concurrentie, en in de zomer zal er sowieso minder te doen zijn bij bedrijven. Voor daarna zien we dat kleinere groepen aarzelen. Die zullen sneller kiezen voor een fysieke bijeenkomst. Grote bedrijven blijven gewoon onlinebijeenkomsten boeken. En er ontstaan nieuwe dingen. Denk aan bedrijven die met hun internationale collega’s iets leuks willen doen. Wij verwachten dat dat blijft. En de toekomst is wellicht ook hybride: dat we live evenementen organiseren en dat streamen voor wie er niet bij kan zijn.’

Hoe ga je financieel met dit avontuur om – bijvoorbeeld als het gaat om medewerkers aannemen?

‘Voor de bartenders en de jongeren die de dozen inpakken, werken we met een payrollingsysteem. De onzekerheid over de toekomst is zo groot dat we geen vast personeel in dienst nemen. Verder huren we een marketingbureau in voor onze website, en een ZZP’er voor onze financiële administratie. Voor onze boekhouding gebruiken we een boekhoudprogramma. En dan hebben we natuurlijk onze accountant: die doet onze BTW-aangiftes en onze begroting, die we maandelijks bespreken. Ook werken we samen aan de halfjaarcijfers.’

Hoe belangrijk is de accountant voor jullie?

‘Jelmer en ik zijn heel verschillend. Ik ben een salestype, Jelmer is van de marketing. Ik wil graag rendement zien en hij wil fysieke ontwikkeling zien. Sturen op cijfers is dan een uitdaging. De accountant is ons derde oog. Hij zegt: “Dit is wat jullie liquiditeit is en wat je kunt uitgeven.” Dat antwoord leidt weer tot nieuwe vragen. Wat is onze marge? Wat kosten materialen? Kan dat minder? Hoe zit het met onze prijzen? Hij leert ons dus ook op marge te sturen.’

Is dat ook zijn opdracht, om jullie te coachen?

‘Hij weet dat we de komende drie jaar hard willen groeien. De investeringen daartoe kunnen we niet in één keer aan. Wat kan dan wel, financieel? Wat is zeker? Wat is een schatting? Daar helpt hij mee. Wij bepalen vervolgens hoe we het geld uitgeven.’

‘Eerder werkte ik met een groter kantoor. Daarover overigens geen slecht woord, maar onze huidige accountant is zzp’er, in een netwerk van zzp’ers. Hij is heel flexibel en heeft verstand van horeca. Hij is ook echt bezig met onze onderneming. Hij wil dat we op safe spelen met contracten, en bemoeit zich daar ook mee. Een paar keer per jaar is hij ook als breder financieel adviseur ons derde oog. En buiten onze onderneming kijkt hij tevens naar onze pensioenopbouw.’

Als laatste vraag: waar zijn jullie nú zoal samen mee bezig?

‘We lijken op een kantelmoment te zitten dat offline-evenementen, dus gewoon live bars, weer belangrijk worden. We zijn nu forecasts in onze begroting aan het opnemen die rekening houden met de offline-evenementen. Dat is spannend, en leuk om te doen.’

Dit artikel is eerder verschenen in het AV-magazine van september 2021.