Personalia | Pascal Hogenboom lead partner Defensie bij KPMG

Pascal Hogenboom (51) is per 1 oktober benoemd tot lead partner Defensie bij KPMG. In zijn nieuwe rol houdt hij zich bezig met alle adviesdiensten die KPMG biedt aan het Ministerie van Defensie. Voor zijn dienstverband bij KPMG was hij zelfstandig ondernemer waarbij hij financiële dienstverleners zoals APG, Nationale Nederlanden en ABP adviseerde. Hogenboom maakt deel uit van de Public Sector adviesgroep die onder leiding staat van Paul Dijcks.

Hogenboom is reserve-officier bij de Koninklijke Landmacht en is zijn loopbaan gestart bij het Korps Mariniers en de Air Assault Brigade van de Koninklijke Landmacht. In die periode heeft hij deelgenomen aan missies in Bosnië en Kosovo. Hogenboom heeft in de afgelopen 21 jaar diverse management en bestuurlijke functies vervuld in de financiële sector. Zo was hij onder andere van 2013 tot 2018 CEO van Aon Hewitt en lid van de Raad van Bestuur van Aon Nederland. Tot 2008 was hij werkzaam bij VvAA.

Hogenboom geeft les bij de Nyenrode Business University in het pensioendomein en is bestuurslid van de stichting WeSustain. Daarmee draagt hij bij aan een duurzame energietransitie. Hogenboom is onder andere opgeleid als bedrijfskundige.

“Dankzij zijn brede bestuurlijke en adviserende ervaring en militaire achtergrond is Pascal voor KPMG de ideale collega die defensieorganisaties kan helpen bij complexe en uiteenlopende uitdagingen op het gebied van vrede en veiligheid. Pascal is bovendien een echte verbinder,” vertelt Edwin Herrie, partner en als Head of Advisory lid van de Raad van Bestuur van KPMG in Nederland.

“Ik ben onder de indruk van de diepgaande kennis, professionaliteit en klantgerichtheid van mijn KPMG collega’s die ik afgelopen periode al heb mogen ontmoeten. Samen met een geweldig team is het mijn missie een bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid voor Nederland en daarbuiten”, zegt Pascal Hogenboom.

Hogenboom is getrouwd en heeft drie kinderen.

Foto: LinkedIn

