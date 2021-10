Tienduizenden bedrijven moeten berekening NOW 1 nog aanvragen

Zo’n 55.000 werkgevers hebben nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd voor de eerste periode NOW, meldt het UWV. Die hebben allemaal een persoonlijke brief gekregen met het verzoek dat voor 1 november alsnog te doen. ‘De tijd dringt.’

UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps hamert erop dat werkgevers nu echt in actie moeten komen. ‘Wie geen aanvraag voor een definitieve berekening indient, moet straks het hele voorschot terugbetalen.’ De boodschap wordt ondersteund met radiospotjes die vanaf maandag worden uitgezonden. In totaal hebben 139.500 werkgevers een NOW-voorschot ontvangen van maart tot en met mei 2020. De definitieve berekening kan al sinds 7 oktober vorig jaar worden aangevraagd.

14 weken respijt voor accountantsverklaring

De definitieve tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van de loonsom in de eerste NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies. Werkgevers moeten uiterlijk 31 oktober 2021 het omzetverlies doorgeven en de definitieve berekening aanvragen. Maar dat heeft nog maar 61% gedaan. Veel werkgevers die een voorschot van meer dan € 20.000 euro hebben ontvangen, wachten nog op de benodigde derden- of accountantsverklaring, geeft Camps aan. ‘Het is druk bij boekhouders en accountants en dat kan ervoor zorgen dat het niet lukt om voor 31 oktober de derden- of accountantsverklaring afgerond te hebben. Het is belangrijk dat werkgevers dan tóch die aanvraag tijdig, dus uiterlijk 31 oktober, starten. Als je de aanvraag indient kun je op het aanvraagformulier aangeven dat je nog bezig bent met de derden- of accountantsverklaring. Vervolgens krijg je dan nog 14 weken om dat af te ronden.’

Laatste waarschuwing

Het uitkeringsinstituut heeft nu ‘een laatste waarschuwing’ afgegeven, zegt de UWV-topman. ‘Het is uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid van de werkgevers om die aanvraag in te dienen. We weten dat het voor werkgevers turbulente tijden zijn, dus we doen er alles aan om ze te informeren en te ondersteunen. We willen echt voorkomen dat ze straks voor een onaangename verrassing komen te staan.’ De radiospots worden uitgezonden op Radio 1 en BNR. Ook wordt er online geadverteerd, is er (social) media-aandacht en worden brancheorganisaties benaderd. En er worden zo’n 2.000 werkgevers per week gebeld.