Kleinere zakelijke dienstverleners groeien hard maar hebben zorgen

Kleinere zakelijke dienstverlening, waaronder accountantskantoren, hebben een uitstekend kwartaal achter de rug. Maar liefst 44 procent realiseerde een sterke omzetstijging ten opzichte van het tweede kwartaal. Tegelijkertijd zijn er zorgen. Dit blijkt uit de nieuwste editie van de MKB Barometer van Teamleader.

Terugbetalen NOW probleem

Teamleader vroeg ruim 300 Nederlandse mkb-ondernemers in zakelijke diensten naar hun visie op de status en toekomst van hun bedrijf. Ze hebben uitstekend geboerd in het derde kwartaal. Maar dit neemt niet weg dat er veel onzekerheid is over de financiële positie. Zo heeft bijna een derde van de ondervraagde MKB-ers NOW-steun ontvangen. Zo’n vier van de vijf sluiten niet uit dat zij door het terugbetalen van de overheidssteun in moeilijker vaarwater terechtkomen.

Personeelstekort

Maar liefst 65 procent van de mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening heeft in het derde kwartaal nieuwe medewerkers aangenomen. Dit is een flinke stijging ten opzichte van het vorige kwartaal (+27 procent) en toont aan dat de sector weer in de lift zit na corona. Ook in de komende zes maanden verwacht ruim een derde van de bedrijven nieuw personeel aan te nemen. Dat is niet altijd eenvoudig: zo heeft 63 procent nu één of meerdere vacatures openstaan. Ook is het personeelsverloop volgens drie op de tien ondernemers veel hoger dan normaal. Ruim driekwart van de bedrijven met een personeelstekort zijn daarom bereid mensen aan te nemen die niet volledig aan de vacature-eisen voldoen. Daarnaast worden een hoger salaris (55 procent), het bieden van werken op afstand (64 procent) en betere secundaire arbeidsvoorwaarden (62 procent) overwogen om aantrekkelijker te worden voor een grote groep werkzoekenden en zo nieuw personeel aan te trekken. 84 procent van de bedrijven denkt dat personeelsgebrek een verdere groei in de weg staat.

Ook vertrouwen

Toch zien bijna twee op de drie mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening de toekomst met vertrouwen tegemoet. ‘Nu de economie weer van het slot is gegaan, zit de zakelijke dienstverlening weer sterk in de lift. Hoewel de omzet- en winstcijfers er erg positief uitzien, hebben veel ondernemers tegelijkertijd zorgen. Zo is onzeker wat het terugbetalen van de NOW-steun betekent voor hun financiële positie’, zegt Jeroen de Wit, CEO van Teamleader. ‘Ook bevinden veel bedrijven zich na corona plotseling in een groeispurt die met het huidige personeel moeilijk is bij te benen. Zo geven werkgevers van bijna zes op de tien bedrijven aan dat hun mensen door het personeelstekort veel harder moeten werken dan normaal. Het is belangrijk dat zij goed naar hun bedrijfsvoering kijken om de arbeidsproductiviteit ook op een andere manier vergroten. Zo kan investeren in digitalisering er juist nu voor zorgen dat ondernemers en hun medewerkers zich kunnen concentreren op wat écht belangrijk is.’

Digitalisering

Bij bijna een derde van de mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening ligt de primaire focus in het komende kwartaal op de bedrijfscontinuïteit en het aanvullen van financiële buffers. Voor andere bedrijven is het vizier vooral gericht op de werving van nieuw personeel (12 procent) en op reclame en marketing (12 procent). Digitalisering heeft op dit moment nog minder prioriteit. Slechts één op de tien bedrijven geeft aan dat zij zich gaan richten op digitalisering en een data-gedreven bedrijfsvoering. Hoewel bijna drie op de tien bedrijven in het afgelopen jaar hiervoor budget hebben vrijgemaakt, zegt 19 procent hierin juist minder te investeren. De Wit: ‘Juist in tijden van crisis is het voor veel bedrijven lastig om te focussen op een langetermijnstrategie, waarvan digitalisering één van de belangrijkste pijlers is. Toch is dit cruciaal om op de weg naar duurzame groei te kunnen inslaan.’