Justitie onderzoekt financiële handel en wandel Viruswaarheid

Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek gestart naar Stichting Viruswaarheid van coronascepticus Willem Engel. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van De Telegraaf. Het onderzoek is onder anderen gericht op 50.000 euro aan donatiegelden die Engel heeft gebruikt voor de aankoop van een stuk grond in Spanje, wat in strijd is met de statuten. Ook het gebruik van de bankrekening van de dansschool van Engel om donaties voor Viruswaarheid te ontvangen wordt onderzocht.

Kort geding ING

Een woordvoerder van het Functioneel Parket van het OM meldt dat Viruswaarheid de aandacht heeft getrokken met een kort geding van de stichting tegen ING in juni. De bank had de rekening van de protestgroep geblokkeerd, maar moest dat van de rechter terugdraaien. Het belang van Viruswaarheid bij in ieder geval het tijdelijk voortzetten van de bankrelatie door ING weegt zwaarder dan het belang van ING bij handhaving van de opzegging, oordeelde de rechtbank. Tijdens die gerechtelijke procedure kwam de privélening die voorman Willem Engel vorig jaar aan zichzelf verstrekte aan het licht.

Het OM meldt dat de civiele zaak bij haar ligt, omdat het OM de taak heeft om toezicht te houden op rechtspersonen, waaronder stichtingen. Bij vermoedens van onregelmatigheden kan informatie worden verzameld en kan de civiele rechter worden gevraagd om in te grijpen. Dat is nu ook het geval, laat het Functioneel Parket weten.

Reactie Viruswaarheid

In een uitgebreide reactie op het voornemen van het OM op de eigen website meldt advocaat mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid onder meer: “Dit informatieverzoek is uiterst bedenkelijk en gebaseerd op onjuiste feiten.. Het lijkt er bovendien op alsof er bewust naar de pers wordt gelekt om Viruswaarheid in diskrediet te brengen. Kennelijk is mijn cliënt te lastig. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling.”