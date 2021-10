Nieuw hoofdstuk in soap rond weduwe en Limburgs DuweLL Accountants

Het conflict dat na het overlijden in 2013 van medeoprichter en bestuurder Dick Klokgieters ontstond tussen de overgebleven aandeelhouders van DuweLL Accountants BV uit Roermond lijkt voorlopig nog niet beslecht. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft eerder deze maand een arbitraal vonnis vernietigd waarin één van de aandeelhouders was veroordeeld om de weduwe van Klokgieters te betalen.

Jarenlange vete tussen aandeelhouders

Accountancy Vanmorgen schreef in april van dit jaar over de kwestie naar aanleiding van een uitspraak van de Ondernemingskamer. Daaruit bleek dat het overlijden in 2013 van registeraccountant Dick Klokgieters de opmaat was naar een jarenlange vete tussen de aandeelhouders in DuweLL Accountants over de voortzetting van DuweLL en de onderlinge financiële afrekening.

Weduwe Klokgieters

Ook de weduwe van Klokgieters is meegesleept in het conflict. De BV waarmee zij als erfgename van haar overleden echtgenoot als derde (prioriteits)aandeelhouder 40% van de aandelen in Duwell Accountants houdt (Klokgieters Beheer B.V.) is in 2017 failliet verklaard. Door het conflict tussen de andere twee aandeelhouders lukt het curator mr. J.A. Wagenaar tot nu toe – ondanks jarenlange inspanningen – niet om de aandelen van de weduwe te verkopen, schetst hij in de faillissementsverslagen. Volgens Wagenaar kunnen de andere twee aandeelhouders in Duwell Accountants ‘voorzichtig uitgedrukt niet met elkaar door een deur’. Over en weer worden er al lange tijd procedures gevoerd. In zijn laatste verslag schrijft de curator: ‘Zolang de aandeelhouders zogezegd blijven bekvechten, kan de boedel niet tot verkoop en levering van het enige boedelactief, t.w. 40% aandelen in Duwell Accountants B.V. en 40% aandelen in Administratiekantoor A.D.H. B.V. komen.’

Arbitraal vonnis vernietigd

Uit een uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch blijkt nu dat er al in 2019 een arbitraal vonnis is gewezen over de wijze van afrekening tussen de drie. Daarin bepaalde het scheidsgerecht onder meer dat één van de aandeelhouders (Dome Holding BV) de toedeling zoals vastgelegd in de maatschapsovereenkomst moest accepteren, of anders een bedrag van € 206.282,50 aan de weduwe moest betalen. Ook de derde aandeelhouder was partij in die procedure, maar uit de zaak bij het gerechtshof wordt niet duidelijk of hij ook is veroordeeld.

Geen hoor en wederhoor

Aandeelhouder Dome Holding BV ging in elk geval in beroep tegen de uitspraak en krijgt nu bij het hof gelijk. Het oordeel van het scheidsgerecht over de berekening van de goodwillvergoeding ten nadele van Dome is namelijk (mede) gebaseerd op stukken waarover die aandeelhouder zich niet voldoende heeft kunnen uitlaten, spreekt het hof uit. Hierdoor heeft het scheidsgerecht het in art. 1036 lid 2 Rv neergelegde beginsel van hoor en wederhoor geschonden. De wijze waarop het arbitraal vonnis tot stand is gekomen, is daarom in strijd met de openbare orde. De vordering van Dome tot vernietiging van het arbitraal vonnis, voor zover gewezen tussen de weduwe en Dome, is dus toewijsbaar. Daarmee lijkt een uitweg uit de impasse in elk geval op korte termijn niet dichterbij te zijn gekomen.

