Mark Vaessen (KPMG): ‘Oprichting ISSB is zelfde doorbraak als ooit IFRS’

De oprichting van de International Sustainability Standards Board (ISSB) is niet alleen een grote doorbraak in het standaardiseren van duurzaamheidsverslaglegging, maar ook een belangrijke stap in de strijd tegen de klimaatcrisis en de route naar een duurzame samenleving. Dat zegt Mark Vaessen van KPMG.

Einde aan verwarring

Met deze aankondiging komt er een einde aan de wirwar van duurzaamheidsstandaarden voor verslaglegging van niet-financiële resultaten. Dat zorgt nu nog voor veel complexiteit en verwarring. Zo is het moeilijk in te schatten hoe een onderneming geraakt wordt door klimaatrisico’s en wat het bedrijf daar zelf concreet aan doet. De eerste definitieve ISSB-standaarden voor klimaatrapportages en de presentatie van andere duurzaamheidsaspecten komen halverwege 2022 beschikbaar, denkt Vaessen, partner en Head of Professional Practice van KPMG.

Appels met appels

‘Wat te meten valt, is ook te veranderen. Voor zowel ondernemers, investeerders als consumenten is het van groot belang om op een objectieve manier inzicht te krijgen in duurzaamheidsresultaten van organisaties. Op deze manier zijn we in staat appels met appels te vergelijken als het gaan om de impact van bedrijfsactiviteiten op milieu, mens en samenleving. En tegelijkertijd te weten te komen wat de invloed van bijvoorbeeld klimaatverandering is op de activiteiten van organisaties’, aldus Vaessen.

Europees en wereldwijd

In het kader van het EU-Green deal programma heeft de Europese Unie in april van dit jaar een zogeheten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) opgesteld die van toepassing is op bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Deze EU-richtlijnen moeten in 2023 van kracht gaan. Daarmee zet de Europese Unie eigen duurzaamheidsstandaarden met behulp van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Omwille van een wereldwijd gelijk speelveld is het van belang dat de Europese richtlijnen aansluiten op de internationale standaarden.

In Frankfurt

Met CSRD zet de Europese Commissie in op internationale samenwerking. ‘Het feit dat het ISSB-bestuur in Frankfurt wordt gehuisvest, geeft een duidelijk signaal af dat Europa een voortrekkersrol inneemt in de route naar eerlijke en transparante duurzaamheidsverslaglegging. Dat geeft vertrouwen dat de Europese standaarden worden gebouwd op die van de ISSB. Bovendien sluit consolidatie van wereldwijde standaarden aan op de wens van de Nederlandse overheid. Eerder hamerde het kabinet op een flexibel Europees raamwerk als opmaat naar internationale standaarden voor een wereldwijd gelijk speelveld,’ vervolgt Vaessen.

Impact op milieu

Het nieuwe wereldwijde raamwerk gaat inzicht geven in hoe bedrijfsactiviteiten die impact hebben op milieu, mens en samenleving worden gerapporteerd en welke invloed het klimaat en andere duurzaamheidsmaatregelen zoals eerlijke arbeid heeft op de waarde van organisaties. Daarnaast moet de gestandaardiseerde rapportage inzage geven in risico’s in relatie tot impact van klimaatverandering, invloed op biodiversiteit of eerlijke arbeidsomstandigheden bij de productie van spullen over de gehele wereld. Verder gaat verslaglegging volgens de nieuwe IFRS-standaarden investeerders helpen bij hun keuzes voor financiële investeringen.

Doorbraak

Vaessen: ‘De wereldwijde ISSB is een onafhankelijke organisatie die nauw samenwerkt met alle relevante entiteiten die tot doel hebben de IFRS-standaarden voor iedereen beschikbaar te maken. Waar IFRS twintig jaar geleden een doorbraak was voor financiēle verslaglegging, is dat nu het geval voor het rapporteren van duurzaamheidsresultaten.’

KPMG maakte vorige maand bekend dat de Nederlandse vestiging het internationale kenniscentrum wil worden op gebied van duurzaamheid.

Bron: KPMG