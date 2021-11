Voormalig NBA-bestuurder in raad van commissarissen SV Cambuur

Accountant Sietze Groustra (58) is toegetreden tot de raad van commissarissen van SV Cambuur uit Leeuwarden. Groustra is geen onbekende in accountancyland.

Zo heeft hij een eigen accountants- en belastingadvieskantoor, GSN Accountancy, Belastingen & Consultancy. Dit kantoor is gestart in 1995 en voornamelijk werkzaam in het midden- en kleinbedrijf. In juni 2013 trad Groustra toe tot het bestuur van de NBA. Hij had zitting in de NEMACC-raad. Die zag toe op de NEMACC, die in de jaren 2012-2020 tot doel had de maatschappelijke betekenis van de MKB-accountant beter op de kaart te zetten. De Friese accountant zat tot 2017 in het NBA-bestuur.

Controller

Groustra werkt als controller voor de gemeente Waadbroeke. Vorig jaar sprak hij zich uit over de rol van de accountant toen een Friese sociale werkvoorziening een schuld van meer dan 8 miljoen euro bleek te hebben opgebouwd. Er was geen rapportage gemaakt door de accountant. Groustra zei toen dat dit kwam door een wisseling van de accountant waardoor er enige tijd geen toezicht op de sociale werkvoorziening was geweest.

In de RvC van eredivisieclub Cambuur neemt Groustra de portefeuille financiën onder zijn hoede.