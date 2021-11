De Belastingdienst heeft een verkeerde datum gezet in een brief aan gedupeerde ouders en toeslagpartners over schulden. In die brief stond dat de pauzeknop geldt voor schulden die ouders hadden vóór 12 februari 2021. Deze datum klopt niet voor iedereen die de brief gekregen heeft, meldt de fiscus.

Het gaat om brieven die de Belastingdienst tussen eind april 2021 en oktober 2021 heeft gestuurd over schulden voor gedupeerde ouders. Of een brief over schulden voor de toeslagpartner van een gedupeerde ouder. De brieven hebben kenmerk UHT-ISGO of UHT-ITPS. In die brief stond dat de pauzeknop geldt voor schulden die zij hadden voor 12 februari 2021. Er had echter moeten staan dat de pauzeknop geldt voor de schulden die gedupeerde ouders hadden vóór de dag waarop zij van de Belastingdienst het geld kregen. Dus voor de datum van de uitbetaling. Dit betekent dat private schulden die in verzuim zijn en voor de datum van de uitbetaling zijn ontstaan onder de pauzeknop vallen.

Geen nieuwe brief

De Belastingdienst stuurt gedupeerden geen nieuwe brief. Wel heeft de dienst de informatie inmiddels op haar site aangepast. Ook hebben ze navraag gedaan bij grote schuldeisers. Daaruit bleek dat zij de wet goed uitvoeren. De Belastingdienst adviseert ouders een beroep te doen op artikel 49i, lid 1, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen als een schuldeiser niet de juiste datum gebruikt. ‘De wet is leidend, niet de datum in de brief,’ aldus de Belastingdienst.