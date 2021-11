NBA publiceert voorbeeldteksten NOW 3- en NOW 4-regeling

De NBA heeft voorbeeldteksten in verband met de NOW 3- en NOW 4-regeling gepubliceerd. Deze teksten lijken erg op de gepubliceerde voorbeeldteksten bij de NOW 1-regeling.

De volgende voorbeeldteksten staan in het Word-document. Opdrachtbevestiging voor verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden;

Opdrachtbevestiging voor Standaard 4415N;

Opdrachtbevestiging voor Standaard 3900N;

Voorbeeld van een verzoek tot bevestiging van de groepsaccountant in het kader van paragraaf 64 van Standaard 3900N aangaande de NOW 3-regeling/NOW 4-regeling;

Voorbeeld van een bevestiging van de groepsaccountant in het kader van paragraaf 64 van Standaard 3900N aangaande de NOW 3-regeling/NOW 4-regeling;

Voorbeeld van een verzoek tot bevestiging van de groepsaccountant in het kader van paragraaf 64 van Standaard 3900N ten aanzien van de controle van de omzetdaling van de NOW-groep ihkv [NOW 3: art. 6 en art. 17 / NOW4: art. 7 met art. 16];

Voorbeeld van een bevestiging van de groepsaccountant in het kader van paragraaf 64 van Standaard 3900N ten aanzien van de controle van de omzetdaling van de NOW-groep ihkv NOW 3: art. 6 en art. 17 / NOW 4: art. 7 en art. 16];

Assurance-rapport van NOW-groepsaccountant bij omzetdaling van NOW-groep;

Assurance-rapport van de NOW-groepsaccountant bij de omzetdaling van NOW-groep in het kader van [NOW 3: artikel 6 en artikel 17 / NOW4: artikel 7 en artikel 16], met bijlage;

Assurance-rapport van NOW-component accountant bij omzetdaling bij component voor consolidatiedoeleinden;

Een voorbeeld van een bevestiging in het kader van Standaard 4415N;

Een voorbeeld van een bevestiging in het kader van Standaard 3900N (Nederlands en Engels). Toekomstige aanpassingen De NBA ontwikkelt binnenkort voor de NOW-2-regeling aanvullende voorbeeldteksten tussen de accountant van de NOW-groep en de accountant van een werkgever binnen die groep voor de situatie van de werkmaatschappijregeling bij een omzetdaling van minder dan 20% op groepsniveau. Dit naar analogie van de voorbeeldteksten bij de NOW 1-/NOW 3- en NOW 4-regeling. Ook werkt de beroepsorganisatie aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels). Daarnaast gaat de NBA een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven. Daarbij merkt de beroepsorganisatie op dat dit, gezien de urgentie van andere werkzaamheden, zoals voor de diverse NOW-regelingen, geruime tijd kan duren.

Bron: NBA