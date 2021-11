Vertraging bij aanslagen erfbelasting 2021

De Belastingdienst heeft dit jaar meer tijd nodig voor de aanslagen erfbelasting 2021. De termijn van 3 tot 6 maanden voor een definitieve aanslag wordt niet in alle gevallen gehaald.

De gebruikelijke termijn voordat de Belastingdienst de definitieve aanslag erfbelasting verstuurd is 3 tot 6 maanden. Dit jaar heeft de Belastingdienst meer tijd nodig. De dienst is inmiddels wel gestart met het opleggen van de eerste aanslagen.

In bijzondere gevallen kan de Belastingdienst een aangifte met voorrang behandelen. Bijvoorbeeld als een nabestaande in de problemen komt doordat de erfenis niet meteen afgewikkeld kan worden. In die gevallen kunnen nabestaanden contact opnemen met de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800-2358354.