Wat is de maximale hypotheek in 2022?

Voor vrijwel alle huishoudens blijft in 2022 het bedrag voor de maximale hypotheek gelijk of is sprake van een lichte daling. Dit blijkt uit eigen berekeningen van De Hypotheker.

Onlangs publiceerde het Nibud de woonquotes voor 2022. De woonquotes bepalen hoeveel procent van het inkomen een woningzoeker aan een woning mag besteden. Deze hebben dus een effect op de maximale hypotheek. De Hypotheker heeft de consequenties van de Nibud-cijfers op de maximale hypotheek van één- en tweeverdieners en AOW’ers op een rij gezet. Het inkomen en de gekozen hypotheekrente bepalen onder meer hoeveel een woningzoeker maximaal kan lenen. Op dit moment is de gemiddelde hypotheekrente voor NHG-hypotheken met een rentevaste periode van 10 jaar één procent.

Geen hoopgevend beeld woningmarkt

De door het Nibud vastgestelde woonquotes geven volgens De Hypotheker een weinig hoopgevend beeld voor de huizenmarkt in 2022. Alles wijst erop dat de impasse op de huizenmarkt voorlopig niet wordt doorbroken. De organisatie pleit voor een breed pakket aan maatregelen, waaronder nieuwbouwquota voor gemeenten en provincies. ‘Om deze impasse te doorbreken, is het écht noodzakelijk dat het nieuwe kabinet een minister van Wonen benoemt die erop toeziet dat tot 2030 daadwerkelijk één miljoen huizen gebouwd worden’, benadrukt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker.

‘Het is belangrijk dat er zowel starters- als seniorenwoningen bijkomen. Als de doorstroming van senioren een impuls krijgt, komen er meer woningen beschikbaar voor mensen die groter willen wonen. Zij bieden op hun beurt weer een starterswoning te koop aan. Ook het ombouwen van leegstaande kantoren naar starterswoningen gaat helpen, maar ook dit zal niet voldoende zijn. Daarom pleit De Hypotheker er voor dat de nieuwe minister, net als in de jaren tachtig, quota aan provincies en gemeentes oplegt om te waarborgen dat er voldoende nieuwbouwwoningen worden gebouwd.’