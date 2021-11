RA12 Registeraccountants opent tweede vestiging in Zwolle

Per 1 februari 2022 opent RA12 Registeraccountants een tweede vestiging in Zwolle, meldt het audit only kantoor.

Audit only

RA12 Registeraccountant is nu alleen nog gevestigd in Veenendaal en richt zich als audit only kantoor uitsluitend op de certificerende functie. RA12 werkt met een vaste prijs, geen meerwerk en streeft naar korte doorlooptijden, door met het hele team van accountant tot aan jongste assistent aan de opdrachten te werken. ‘Hiermee wordt een cultuur geschept waarmee de aantrekkelijkheid van het beroep wordt vergroot, meer aandacht besteed wordt aan de work-life balance en veel focus wordt gelegd op kwaliteit in brede zin’, licht het accountantskantoor toe. Met dit model is de vestiging Veenendaal de afgelopen jaren flink gegroeid. ‘Tijd voor de volgende stap. Met de uitbreiding naar een vestiging in Zwolle maar ook een ervaren team op vestiging Zwolle kan de groei op een duurzame wijze voortgezet worden.’