Weer vergeten: gisteren was internationale accountantsdag

Op 10 november 1494 werd in Venetië de Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita gepubliceerd, het eerste boek waarin het concept van dubbel boekhouden werd uitgelegd. Daarom is 10 november sinds 1972 de Internationale Dag van de Accountancy.

Het boek werd geschreven door Luca Bartolomeo de Pacioli, een Italiaanse wiskundige. Pacioli beschreef het gebruik van journaalposten en grootboeken. Ook waarschuwde hij om niet naar bed te gaan voordat debet en credit in evenwicht waren.

Sinds 1972

In 1972 organiseerde het Institute of Management Accountants (IMA) in San Diego voor het eerst de Accounting Career Day. Doel was jongeren enthousiast te maken voor een loopbaan in de accountancy. In 1976 nodigden de organisatoren verschillende organisaties uit deel te nemen aan het evenement, dat later werd omgedoopt tot ‘Accounting Day’.

‘Geen bonentellers’

Net als bij secretaressedag worden accountants op 10 november in het zonnetje gezet. Medewerkers van accountantskantoren krijgen een bloemetje of andere blijken van waardering. In kranten verschijnen artikelen waarin wordt uitgelegd wat een accountant doet en waarom dat belangrijk is. ‘Accountants zijn niet de sullige bonentellers die de hele dag in een hoekje cijfers zitten te kraken’, schreven gisteren Amerikaanse kranten. Om daaraan toe te voegen dat zowel Mick Jagger, Robert Plant, Kenny G, acteur Bob Newhart, schrijver John Grisham en bokskampioen Chuck Liddell hun carrière begonnen als accountant. ‘En laten we Walter Diemer niet vergeten, die boekhouder was en in 1928 kauwgom uitvond.’

Tekort

In Nederland gaat de Internationale Accountantsdag traditiegetrouw geruisloos voorbij. Het belangrijkste accountantsnieuws was gisteren de aankondiging van de tuchtzaak die oud NBA-directeur Harm Mannak heeft aangespannen tegen vijf (voormalige) bestuurders van de beroepsorganisatie. Volgend jaar is de 50e editie van Internationale Accountantsdag. Het lijkt geen onverstandig idee die dag op 10 november 2022 in Nederland eens te vieren. Eerder deze week waarschuwde ING namelijk dat de wettelijke controle van de jaarrekening bij niet-beursgenoteerde bedrijven de komende jaren gevaar loopt door een oplopend tekort aan accountants. Een van de oorzaken daarvoor is het slechte imago van de bedrijfstak, aldus een studie van de bank.