KPMG heeft claim van $600 miljoen aan de broek vanuit Dubai

De ondergang van private equitybedrijf Abraaj Group in Dubai bezorgt KPMG hoofdbrekens. Er is een megaclaim van zeker $600 miljoen ingediend tegen het accountantskantoor vanwege (vermeend) beroerd auditwerk, meldt persbureau Bloomberg.

Accountants van KPMG Lower Gulf zouden hebben ‘gefaald in het handhaven van hun onafhankelijkheid en een gepaste houding van professionele scepsis’, luidt de aanklacht van de claimende gedupeerden. Als KPMG haar werk had gedaan zouden onregelmatigheden met betrekking tot financiële statements van het bedrijf sneller zijn geïdentificeerd. Een woordvoerder van KPMG Lower Gulf heeft laten weten dat het accountantskantoor het niet eens is met de aantijgingen en zich daartegen zal verweren.

Abraaj

De Abraaj Group beheerde op het hoogtepunt ongeveer $14 miljard, maar ging in 2018 failliet na beschuldigingen van misbruik van geld van investeerders. Oprichter en CEO Arif Naqvi wordt er nu door Amerikaanse aanklagers van beschuldigd $250 miljoen te hebben gestolen. Naqvi ontkent en is momenteel onder huisarrest geplaatst in Londen. Hem wacht mogelijk een celstraf tot 291 jaar als hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Bron: Bloomberg