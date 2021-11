Kris Douma: ‘Er moet beter gepresteerd worden’

De aanstaand NBA-voorzitter Kris Douma vindt dat de accountantssector naast een verwachtingskloof ook een prestatiekloof moet dichten om het vertrouwen te herwinnen. ‘Het begint ermee dat we de dingen goed doen.’

Het FD sprak met de beoogd NBA-voorzitter, die naar verwachting op 13 december gekozen zal worden op de ledenvergadering. Douma vond zichzelf als buitenstaander wel geschikt omdat hij in vorige functies klant van een accountant was. ‘Ik zag de aangepaste profielschets en hoorde geluiden dat er eens iemand van buiten moest komen. Ik dacht toen: een buitenstaander moet de sector ook wel voldoende kennen, want een volstrekt onbekende is wel heel erg lastig.’

Lees ook: NBA draagt voor het eerst niet-accountant voor als voorzitter

Weerbaarder maken

Douma was onder meer actief voor de beleggersclub Eumedion en was in 2015 tijdelijk projectleider van de werkgroep Publiek Belang. Vertrouwen herstellen ziet hij als zijn missie. ‘De neiging is om als er weer iets misgaat, meer nieuwe regels te maken. De NBA-commissie Publiek Belang had er al 53, de monitoringcommissie 30 en in het rapport van de commissie Ottow nog eens 22. En met de wetsvoorstellen nu nog weer meer.’ Maar volgens Douma is het probleem de cultuur: ‘De professioneel-kritische houding, en wat wij als NBA daaraan gaan bijdragen. Om ze weerbaarder te maken. Dat gaat niet met meer regels, het gaat over hoe je werkt en of je bij problemen bij bedrijven inderdaad kritisch je rol kunt blijven vervullen als accountant.’

Prestatiekloof

De beoogd voorman vindt ook dat de accountant de afgelopen jaren zijn rol onvoldoende heeft waargemaakt. ‘Tegelijkertijd heeft er verbetering plaatsgevonden en wordt er superhard gewerkt. De sector voelt zich aangesproken, de kritiek wordt erkend. Maar dan wordt er ook meteen gesproken over een verwachtingskloof, dat er te veel wordt verwacht van de accountant. Maar er is ook echt een prestatiekloof: er moet beter gepresteerd worden, dat is zo.’

Bron: FD