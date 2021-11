Waarom 70% van de accountants piekdrukte ervaart? Ook met automatisering

Wat blijkt. Het probleem is de samenwerking tussen accountant en ondernemer. We kunnen beter zeggen de ‘ontbrekende samenwerking’ tussen accountant en ondernemer. Onderzoek wijst dit uit. Want 64% van de kantoren geeft aan dat drukte in de btw-maand voortkomt uit het feit dat de klant de administratie té laat of onvolledig aanlevert. Ook dat het controleren en corrigeren van gescande stukken meer tijd vraagt dan gedacht. Zonde. Dan heb je veel tijd en geld geïnvesteerd in software en ben je alsnog ‘druk’. Staar je dan ook niet stuk op automatisering, maar werk aan de klantrelatie. Want uiteindelijk is het doel het boekhoud-traject voor de ondernemer terugdringen naar simpele en eenvoudige handelingen. Want juist daarmee heb je een betere werkspreiding binnen het kantoor. Het resultaat voor jou? Minder last van hoge pieken. En dat is wat we willen toch?

Waarom je een streep moet zetten door ‘piekdrukte’?