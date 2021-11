Goede beveiliging data gereden ritten

Regelmatig verschijnen in de media berichten over cyberaanvallen. Vaak worden er dan privacygevoelige gegevens gestolen, of versleutelt een hacker de bestanden, zodat de eigenaar er niet meer mee kan werken. Een erg onveilig gevoel voor degene waarvan zijn of haar gegevens zijn opgeslagen bij het desbetreffende bedrijf.

Data en rittenregistratie

Bij het registreren van een rittenadministratie in een ritregistratiesysteem worden veel gegevens opgeslagen. Zoals wanneer en waar de berijder privé én zakelijk is geweest, wie de berijder is en met wat voor voertuig er wordt gereden. Het is bij het digitaal opslaan van een rittenadministratie dan ook extra van belang om te letten op hoe deze data en het systeem waarin deze data is opgeslagen en is beveiligd.

Het Keurmerk Ritregistratiesystemen (RRS) stelt als belangrijke voorwaarde aan softwareleveranciers die het keurmerk voor een ritregistratiesysteem aanvragen, dat de beveiliging van de data en de techniek van het systeem op orde is. Hier zijn door de stichting normen voor opgesteld waar iedere (toekomstige) keurmerkhouder aan dient te voldoen. Niet alleen kijkt de stichting naar welke maatregelen de keurmerkhouder heeft getroffen om cyberaanvallen af te slaan, deze maatregelen toetst de stichting ook proactief. Periodiek audit de stichting hierop, zodat deze systemen ook aan deze eisen blijven voldoen. Wel zo’n gerust gevoel voor werknemers en werkgevers.

Goed beveiligde kwaliteitssystemen

Ritregistratiesystemen met het keurmerk RRS voldoen aan de eisen van de Belastingdienst en garanderen een 100% sluitende rittenadministratie. Daarnaast is de berijder verzekerd dat de data die de software opslaat goed is beveiligd. Meer informatie over ritregistratiesystemen met het keurmerk RRS kunt u vinden op de website van Keurmerk Ritregistratiesystemen.