Miranda Pirkovski directeur onderzoek bij de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft Miranda Pirkovski benoemd als directeur onderzoek. Zij wordt verantwoordelijk voor de directie die zich primair richt op het verantwoordingsonderzoek dat de Algemene Rekenkamer uitvoert. Pirkovski, opgeleid als register accountant, start haar nieuwe functie per 1 januari 2022.

Pirkovski is nu strategisch onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer. Eerder was zij waarnemend directeur onderzoek. Voorafgaand aan de Algemene Rekenkamer heeft zij diverse functies ingevuld bij de Rabobank. Ze studeerde bedrijfseconomie aan de universiteit Rotterdam en is register accountant.

Verantwoordingsonderzoek

Pirkovski stelt dat ze enorm dankbaar is om voor de Algemene Rekenkamer een bijdrage te mogen leveren aan het jaarlijkse Verantwoordingsonderzoek. ‘Ik kijk er naar uit om samen met de collega’s een duurzame invulling te geven aan de innovatieve beweging waarin technologie en data worden ingezet in het onderzoek zelf én goed door ons kunnen worden gecontroleerd.’ Cornelis van der Werf, Secretaris van de Algemene Rekenkamer: ‘Ik ben heel blij met de benoeming van Miranda. Miranda beschikt met haar vaktechnische ervaring en achtergrond (RA en IT-audit) over een mooie combinatie om de financial audit en data-analyse nog verder te integreren en ontwikkelen.’