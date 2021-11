Man opgepakt op verdenking van ondergrondbankieren

De Fiod heeft een 34-jarige man uit Beverwijk aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betalingsdiensten.

De opsporingsdienst doorzocht de woning van de man, twee bedrijfspanden in Beverwijk, een winkelpand in Amsterdam en een loods in Assendelft. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, twee auto’s, een woning, sieraden en ruim € 50.000 in contanten. De man dook op in een eerder onderzoek van de Fiod naar carrouselfraude en witwassen. ‘Het onderzoeksteam vermoedt dat klanten, die aanzienlijke veelal contante geldbedragen wilden versturen met name naar het buitenland, naar hem werden doorverwezen. Het lijkt erop dat hij in Nederland een coördinerende rol in een crimineel netwerk had, waarbij op hoogtijdagen transacties van enkele miljoenen per dag werden gefaciliteerd.’

Ruim 100 miljoen weggesluisd

De man wordt ervan verdacht vanaf maart 2019 tot nu honderden transacties met een totale waarde van ruim € 100 miljoen te hebben verricht. Sommige transacties werden ook via cryptovaluta gedaan. ‘Vermoedelijk stuurde de man geldkoeriers aan die geld ophaalden en transporteerden. Waarschijnlijk heeft het geld een criminele herkomst.’ Ondergrondbankieren is illegaal en wordt door criminelen gebruikt om gelden internationaal te verplaatsen en wit te wassen. Om te mogen bankieren is een bankvergunning noodzakelijk. Als aanbieder van betalingsdiensten was de verdachte verplicht klantenonderzoek te doen, dat hij vermoedelijk achterwege liet.