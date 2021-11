Naast aangifte ook bedrijfsadvies geven? Zo pak je dat aan

De aangifte optimaal verzorgen is vandaag de dag geen usp meer, het wordt simpelweg van accountants- en administratiekantoren verwacht. Met advies kun je je wél onderscheiden. Veel fiscalisten willen graag gaan adviseren, maar worstelen met het hoe. Er wordt vooral gezocht naar een efficiënte en praktische werkwijze. In dit artikel gaan we daarop in. We beschrijven het ontstaan van de nieuwe behoefte en geven concrete tips voor een werkwijze waarmee je ruimte creëert om tot dergelijk advies te komen.

Elke ondernemer heeft recht op een optimale aangifte en als accountant- of administratiekantoor regel je dat. Mooi en belangrijk werk, maar nu de ondernemer jouw expertise eenmaal heeft ontdekt, wil hij meer. Want de gemiddelde ondernemer voelt aan zijn water dat er fiscale kansen liggen. Kan hij van een regeling profiteren dan heeft dat direct impact op zijn bedrijfsresultaat. Dat wil hij niet mislopen. Sterker nog, uit recent onderzoek van Nextens blijkt dat twee derde (65%) van de Nederlandse ondernemers een beter bedrijfsresultaat boekt met behulp van fiscaal advies, het loont. Dus vraagt hij advies aan een expert die hier verstand van heeft en de regelingen goed kent. Dat is vaak degene die zijn aangifte verzorgt. Aan diegene de vraag om ook advies te gaan geven.

Om de nieuwe behoefte aan advies beter te doorgronden – en de ondernemer adequaat te bedienen – gaan we dieper in op het ontstaan van die behoefte. Daar liggen twee ontwikkelingen aan ten grondslag.

Trend van uitbesteden

Voorheen was administratie een wezenlijk onderdeel van ondernemen, vandaag maalt men er veel minder om. Ondernemers doen waar ze zelf goed in zijn, dat is reageren op kansen in de markt. Alle andere expertise huren ze gewoon in. Er is inmiddels vreselijk veel goede expertise voorhanden, die ze als service eenvoudig kunnen afnemen via bijvoorbeeld een abonnement. Net zoals dat gaat met software, dat nemen ze panklaar af uit de cloud. Door dit soort laagdrempelige mogelijkheden wordt ondernemen aantrekkelijk voor een groter publiek, een mooie ontwikkeling. Het effect is dat ondernemers zelf steeds minder brede kennis hebben en de vraag naar externe expertise toeneemt, onder meer naar fiscale expertise.

Belastingstelsel steeds complexer

Ons belastingstelsel wordt steeds complexer. Er zijn aftrekposten, uitzonderingen, tegemoetkomingen, regelingen, kortingen, toeslagen en subsidies. Afgelopen jaren kwamen daar nog allerlei variaties van de NOW-regeling bij. Er is geld te verdienen – of op zijn minst te besparen – maar het is een complex woud aan mogelijkheden. Voor een leek is het niet zomaar duidelijk welke maatregel van toepassing is en aan welke voorwaarden je dan precies moet voldoen. En maak je per ongeluk een fout bij de aanvraag, dan is er geen coulance en moet je terugbetalen. Hoe hard dat eraan toe kan gaan, zagen we bij de toeslagen-affaire. De gemiddelde burger of ondernemer brandt er zijn vingers liever niet aan. Ze wenden zich tot een expert.

Vraag is eerder dan het aanbod

En dus klopt de ondernemer aan bij accountants- en administratiekantoren. Die waren daar nog niet op ingericht. Want voor een aangifte zet je je expertise relatief gericht in, en daar zijn de werkprocessen op toegespitst. Maar voor advisering moet je dezelfde expertise breder benutten, waarbij je zoekt naar mogelijkheden. Je hebt meer basisinformatie van de onderneming nodig en wilt daar snel een helicopterview op ontwikkelen, waarna je tot een advies kunt komen. Tot dusverre beten fiscaal professionals zich hierop stuk, het was te bewerkelijk om alle data snel te bevatten en tot een overview te komen. Maar wat nu als je daar technologie bij inzet?

Overstijg de materie

Mocht je nog geen aangiftesoftware gebruiken, dan is dit het moment om daarmee te starten. Want aangifte leent zich natuurlijk uitstekend voor digitalisering. De data is afkomstig uit andere systemen en veel van de regels die moeten worden toegepast zijn te programmeren. Wanneer je dit proces (deels) aan software overlaat, kun je eenvoudig en snel diverse scenario’s vergelijken, loop je minder risico op fouten en win je veel tijd. Je laat software voor je werken, zodat jij je meer kunt richten op het analyseren van individuele situaties en fiscale structuren. Met technologie kom je los van de uitvoering en overstijg je de materie. En er is meer tijd voor contact met de klant.

Slimme suggesties

En technologie kan je nog meer helpen. Want veel fiscale structuren en situaties zijn al eens voorgekomen en veel fiscale slimmigheden zijn al eens bedacht. De variaties zijn echter zo talrijk, complex en voor elke organisatie anders, dat geen mens dat allemaal kan overzien. Maar een systeem kan dat juist wel. In de aangiftesoftware van Nextens is bijvoorbeeld een koppeling met historische data beschikbaar. Herkent het systeem een bepaalde fiscale situatie, dan krijg je meteen suggesties over regelingen die in het verleden zijn toegepast. Dat helpt je om sneller te werken en geen fiscale mogelijkheden over het hoofd te zien.

Praktisch werkbaar

Op precies dezelfde manier kun je aangiftesoftware ook koppelen aan de boekhoudsoftware van de klant, waarna een heel nieuwe dimensie van analyses en advies ontstaat. Ook hier kan technologie je helpen om situaties te herkennen en suggesties doen voor bepaalde handigheidjes. En een systeem helpt je om ontwikkelingen bij al je klanten te monitoren en geeft je een seintje wanneer een klant aandacht verdient. Zo wordt continue advisering praktisch werkbaar. Weten hoe het werkt? We raden je aan het demofilmpje eens te bekijken op de website van Nextens.