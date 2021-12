Bedrijven moeten het meer van Kerst dan Sinterklaas hebben

Nederlanders vieren veel meer Kerst dan Sinterklaas. Hoewel cadeautjes nog altijd bij de goedheiligman horen, halen bedrijven hun eindejaarsomzet vooral uit de kerstdagen. De besteedde bedragen zijn met Kerst ook 30 procent hoger.

Cadeaus horen bij de Sint

Kerstmis is veruit het meest gevierde decemberfeest onder de respondenten (85 procent) en tevens het meest lucratief voor retailers. Hoewel slechts de helft (53 procent) van de onderzoeksdeelnemers Sinterklaas viert, gaat dit feest nauwelijks zonder cadeautjes voorbij – 91 procent ontvangt cadeaus van de goedheiligman, waar de kerstman maar voor 64 procent van de respondenten pakjes meebrengt.

30 procent

Maar gezien de grotere populariteit van het kerstfeest moet de kerstman een grotere vracht cadeaus afleveren dan Sinterklaas: 54 procent van alle deelnemers koopt cadeaus voor Kerstmis tegenover 48 procent voor Sinterklaas. ‘Omdat daarnaast gemiddeld een derde meer wordt uitgegeven aan de cadeaus van de kerstman ten opzichte van die van de Sint (153 euro versus 116 euro), resulteert het kerstfeest over het algemeen in een hogere cadeauomzet’, vertellen Milo Hartendorf en Bruno van Bennekom, retail- en consumentenmarkt specialisten bij PwC. Nederlanders besteden met Kerst dus gemiddeld 30 procent meer aan hun cadeaus voor anderen.

Helft van inkopen fysiek

Hoewel de kerstman dus de grotere consument lijkt te zijn, kan ook het sinterklaasfeest een belangrijke bijdrage leveren aan een verkooppiek in het laatste kwartaal van het jaar. Dat geldt met name als retailers zich richten op de leeftijdscategorieën achttien tot 44 jaar (72 procent van hen viert Sint). In oudere leeftijdsgroepen neemt het aandeel af tot zo’n veertig procent. Ondanks de groei van online shoppen geldt voor beide decemberfeestdagen dat respondenten nog altijd de helft van hun inkopen in een fysieke winkel verwachten te doen.

Black Friday

De cadeaus voor de decemberfeestdagen worden door 37 procent van de respondenten al gekocht op ‘Black Friday’ en ‘Cyber Monday’ – zij geven dan bijna de helft van hun budget voor de feestdagen uit (46 procent). De winkels die respondenten het meest noemen voor aanbiedingen zijn Bol.com, MediaMarkt en Coolblue. Mannen gebruiken de kortingsdagen duidelijk vaker dan vrouwen voor de decemberinkopen (45 tegen 29 procent). Verder is er een sterk onderscheid in leeftijden: jongvolwassenen kopen vaker voor de feestdagen op ‘Black Friday’ en ‘Cyber Monday’ dan ouderen.

Het onderzoek is in samenwerking met retailexperts Q&A.

Bron: PwC