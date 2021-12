Visma | PinkWeb introduceert Connected Signing

Visma | PinkWeb voegt het ondertekenen van PDF-documenten toe aan het PinkWeb klantenportaal voor accountancy. Documenten goedkeuren is al mogelijk sinds de eerste versie van het portaal. Met de nieuwe functionaliteit, die Connected Signing heet, wordt de digitale handtekening onderdeel van het volledige digitale proces.

PinkWeb wil voor accountancykantoren de one-stop-shop zijn voor geautomatiseerd documenten delen én ondertekenen. Connected Signing is onderdeel van het volledige proces rondom documenten uitwisselen. Met Connected Signing kunnen handtekeningen worden gezet op zowel fiscale- accountancydocumenten als op documenten zoals contracten, notulen en brieven. Allemaal in de voor gebruikers vertrouwde online omgeving.

Connected Signing wordt automatisch toegankelijk voor iedere gebruiker van het portaal. Klanten betalen niet extra voor de functionaliteit. De oplossing wordt bovendien in iedere fase krachtiger en completer. ‘Uiteindelijk ondersteunen we alle documentstromen in ons portaal. Dat levert gemak, duidelijkheid voor gebruikers en eenduidigheid in de manier van werken op’, zegt Jelmer Nieuwenweg, Managing Director. ‘Grip op je processen dus. Ik ben blij dat we onze klanten hierin kunnen ondersteunen. We richten hun processen nu met nog meer zekerheid en efficiëntie in. Zo zijn klanten meer dan klaar voor de toekomst.’’

Wat is Connected Signing?

PinkWeb wil met Connected Signing het volledige proces waarborgen binnen het portaal. Van documenten uploaden, ook vanuit andere software, tot ondertekenen en terug in het dossier plaatsen. Volledig geïntegreerd en zonder handmatige, foutgevoelige handelingen.

Veiligheid staat hierbij voorop. Er worden geen externe URL’s gemaild en documenten komen alleen terecht bij degenen voor wie ze zijn bedoeld. De inhoud van het document is beschermd tegen wijzigingen en de gebruiker weet zeker dat de juiste mensen ondertekenen. Alle informatie blijft binnen het portaal, dat is ontwikkeld volgens de hoogste veiligheidsstandaarden.

Connected Signing roadmap

Het softwarebedrijf rolt Connected Signing in fases uit, zodat gebruikers snel kunnen profiteren van de eerste mogelijkheden. De eerste stap is per direct beschikbaar en omvat het sealen van PDF-documenten. Documenten krijgen een tijdstempel die zichtbaar blijft buiten het portaal. Zo is er altijd zekerheid over de authenticiteit, integriteit en geldigheid van het document.

Daarna volgt snel de mogelijkheid tot inline signing, waarbij accountants hun eigen handtekening kunnen zetten. Tot slot wordt het hoogste niveau van ondertekenen met een persoonsgebonden accountancy beroepscertificaat toegevoegd. Hiermee wordt het mogelijk om ook het volledige SBR Assurance proces af te handelen in het portaal.

Product Strategy Director Marcel Janssen is razend enthousiast: ‘Met Connected Signing komen we tegemoet aan een klantwens die al langere tijd bestaat. We zijn heel blij dat we dit voor onze klanten kunnen maken.’

Ga voor meer informatie over Connected Signing naar www.pinkweb.nl/connectedsigning