FMO in het nauw door witwascontroles

Ontwikkelingsbank FMO is in de problemen geraakt vanwege tekortschietende witwascontroles, meldt het FD. Afgelopen zomer zijn de commerciële activiteiten zelfs zes weken gestaakt.

FMO is in handen van de Nederlandse staat en richt zich op leningen in ontwikkelingslanden. Volgens onderzoek van het dagblad moesten meer dan 1.000 dossiers op orde worden gebracht en daarvoor zijn alle medewerkers ingeschakeld. De bank bevestigt dat er achterstanden zijn en dat die eind deze maand zijn weggewerkt. Dat is een afspraak met toezichthouder DNB, die al langere tijd vindt dat FMO te weinig zicht heeft op witwas- en terrorismerisico’s.

Financieringen in Honduras

DNB is scherp op witwascontroles bij banken en legde daarvoor eerder al ING, ABN Amro en Rabobank over de knie. FMO is kwetsbaar op dat gebied omdat het zich richt op ontwikkelingslanden waar corruptie vaak schering en inslag is. Zo was de bank betrokken bij het financieren van een Hondurees bedrijf wiens topman voor moord is veroordeeld. Aan de omstreden bank Ficohsa was een miljoenenlening verstrekt, maar die is ingetrokken en ook het aandeelhouderschap van FMO is beëindigd.

Voormalig PwC-topman snel weer weg

De perikelen bij de bank spelen al enkele jaren en ook voormalig PwC-topman Peter van Mierlo lijkt er zijn vingers aan te hebben gebrand. Zijn plannen om witwascontroles op orde te brengen zouden op weerstand zijn gestuit en amper twee jaar na zijn aantreden als CEO in 2018 moest hij het veld ruimen. Volgens voormalig president-commissaris Pier Vellinga zijn de antiwitwasregels voor FMO als kleinere bank veel lastiger dan voor de grootbanken. ‘Natuurlijk deugen er zaken niet. Maar de critici verliezen hier het hogere doel uit het oog. DNB heeft provinciale normen. Het is niet altijd realistisch om die op te leggen in kwetsbare landen, waar je probeert om vanuit niets een financieel-economische infrastructuur op te bouwen.’

Bron: FD