Accountant dwarsboomt chocoladepretpark Zaanstad

De succesvolle Nederlandse chocolademaker Tony’s Chocolonely zet een streep door de plannen voor een ‘Willy Wonka-achtige’ chocoladefabriek met kantoor, bezoekerscentrum en achtbaan in Zaanstad. De accountant vindt dat de kosten voor het plan dit jaar moeten worden genomen, vertelt topman Henk Jan Beltman aan het FD.

Drie jaar geleden kwam Beltman met het opzienbarende plan om stoommeelfabriek De Vrede in Zaanstad om te toveren in een ‘chocoladecircus’. Het project zou € 120 miljoen moeten kosten.

Toen de vastgoedinvesteerder de financiering voor de koop van het pand niet op tijd rondkreeg werden de bouwplannen al eens gepauzeerd. Dit keer stelt de accountant dat de € 5 miljoen die Tony’s Chocolonely al in het plan heeft geïnvesteerd dit jaar als kosten moeten worden genomen. Daardoor bedraagt het verlies van de chocoladefabrikant ruim €4 miljoen.

‘We hebben daar eerlijke gesprekken over gevoerd’, zegt Beltman tegen het FD. Toen bleek dat het ritje met de achtbaan er in Zaanstad voorlopig niet in zat kwam het hele plan op losse schroeven te staan. ‘Het chocoladecircus in Zaandam is nu een afgesloten hoofdstuk’, zegt Beltman. Zelf heeft hij de hoop nog niet laten varen dat zijn droom ergens anders wel uit zal komen.

Bron: FD