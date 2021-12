De jaarafsluiting: werk slimmer, niet harder

De jaarafsluiting. Wat komt er ook alweer bij kijken? Welke aandachtspunten zijn er? Of wellicht nog belangrijker; hoe kom je deze periode zo soepel mogelijk door? Onze tip: werk slimmer, niet harder.

Voelt de maand december voor jou ook korter en drukker aan? Nu 2021 op zijn einde loopt en 2022 alweer om de hoek staat, betekent het dat de deadline voor de jaarafsluiting nadert. Voor veel accountants een tijdrovende klus. Misschien hik je er op dit moment al wel tegenaan. Wat komt er ook alweer bij kijken, welke aandachtspunten zijn er of wellicht nog belangrijker; hoe kom je deze periode zo soepel mogelijk door? Onze tip: werk slimmer, niet harder.

De jaarafsluiting, de verplichte kost voor elke organisatie en vaak een drukke periode voor accountants. De takenlijst lijkt wel oneindig: de volledigheid van de administratie controleren, aangiftes doen, jaarrekeningen opstellen en ga zo maar door. Dat kan natuurlijk voor wat onrust zorgen die eigenlijk makkelijk te voorkomen is door het gebruik van de juiste tools. Met een slim boekhoudpakket en een goede checklist kan je namelijk overzicht creëren en zie je in één oogopslag welke onderdelen extra aandacht vereisen. Zo wordt de jaarafsluiting een fluitje van een cent en kan jij het nieuwe boekjaar direct goed beginnen.

Check, check en check

Een goed begin is het halve werk. Het is een cliché maar wel echt waar. Zeker voor de jaarafsluiting. Een goede voorbereiding scheelt je namelijk veel tijd en werkzaamheden rondom de jaarwisseling. En niet geheel onbelangrijk: minder kopzorgen. Stel een goede checklist op waarmee je snel alle actiepunten voor de jaarafsluiting controleert.

Voor het gemak heeft Yuki al voor jou een eenvoudige checklist gecreëerd. Deze checklist bestaat uit zes hoofdpunten waarmee je het jaar goed en volledig kan afsluiten. Handig toch? Maar met enkel een checklist ben je er nog niet. Een goed softwarepakket is minstens zo belangrijk. Hoe ideaal is het als jouw boekhoudpakket automatisch voor je bijhoudt welke facturen nog ontbreken en welke er nog aangeleverd dienen te worden? Dat is niet alleen efficiënter maar voorkomt ook onnodige foutjes.

Investeer in slimme software

Stapels fysieke facturen en bonnetjes is eigenlijk al niet meer van deze tijd. Werk je wel nog steeds met een papieren administratie en handmatige verwerkingsprocessen? Dan sta je al met 1-0 achter. Juist nu de jaarafrekening voor de deur staat, is het hoog tijd om te investeren in een intelligent boekhoudpakket. De impact die automatisering heeft op de jaarafsluiting is namelijk groot.

Dankzij automatisering kan je een groot deel van je boekhouding automatisch verwerken en handmatig werk verminderen. Hoe hoger de automatiseringsgraad, hoe minder tijd je kwijt bent aan administratieve zaken en hoe meer tijd je overhoudt voor het adviseren van de klant.

Dat is dan ook meteen één van de grootste krachten van automatisering: van slimme software word je een betere adviseur. Je bespaart tijd, je werkt efficiënter en je kan de klant meer betrekken bij het proces. De technologie is er dus niet op gericht de persoonlijke klantrelatie te vervangen, maar juist op het versterken ervan. Een win-winsituatie voor jou en je klant. Bovendien loop je, tijdens de jaarafsluiting, met behulp van slimme software en een goede checklist niet achter de feiten aan.

Zo wordt de jaarafsluiting een makkelijke klus

Wil jij ook de jaarafsluiting snel en correct afhandelen? Yuki wil je daar uiteraard graag mee op weg helpen. Met Yuki’s slimme boekhoudpakket begin je bij een periodieke controle waarmee de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de administratie wordt gecontroleerd. Yuki’s kwaliteitsmonitor doet dit elke nacht volautomatisch en geeft je kwaliteitsscores op 21 verschillende onderdelen. Ontbrekende stukken kun je met één druk op de knop opvragen bij de ondernemer. Met Yuki wordt de jaarafsluiting makkelijker, sneller én leuker en houd jij tijd over voor zaken die meer toegevoegde waarde leveren aan de klant. Wel zo prettig.

