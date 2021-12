Weg vrij voor 0% btw op groente en fruit

De Europese ministers van Financiën vinden dat lidstaten niet langer btw hoeven te heffen op groenten en fruit. Nederland verhoogde het tarief in 2019 van 6 naar 9%.

Volgens de huidige Europese wet- en regelgeving is het minimale btw-percentage dat toegepast mag worden nog 5%. De Nederlandse overheid heeft het btw-percentage op 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Verwacht wordt dat het nieuwe akkoord tussen de Europese ministers van Financiën begin 2022 zal worden omgezet in Europese wetgeving.

Goedkoper

Uit eerder onderzoek bleek dat de btw-verhoging van 6 naar 9% de barrière voor veel Nederlanders om te kiezen voor groenten en fruit verder had verhoogd en dat dit met name de lagere inkomensgroepen heeft geraakt. Janine Luten, directeur GroentenFruit Huis: ‘De mogelijkheid die vanuit Brussel wordt geboden om een nultarief op groenten en fruit in te kunnen voeren zien wij als een doorbraak. Wij hopen dat het nieuwe kabinet dit nu ook meeneemt in een nieuw regeerakkoord. Dit is een geweldige kans om gezonde voeding voor iedere Nederlander toegankelijk te maken.’

Een zak Elstar appels kost bij AH momenteel € 2,79. Zonder btw zou dit €2,56 zijn.