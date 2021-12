Tijd om over te stappen van HR- en salarispakket? Dit zijn 6 signalen

Met het juiste HR- en salarispakket houd je als accountant tijd en ruimte over om de rol van adviseur optimaal in te vullen. Weet je niet zeker of je deze rol met jouw huidige pakket wel kunt oppakken? Deze 6 signalen geven aan dat het tijd is voor een overstap.

Jij bent de spin in het web voor je klanten. Je ontzorgt ze en helpt hen focussen op waar ze goed in zijn: ondernemen. Allereerst help jij ze natuurlijk met een foutloze salarisadministratie, maar ook steeds meer met zinvolle adviezen. Het pakken van de laatstgenoemde rol, als adviseur, wordt dan ook steeds belangrijker. Het juiste HR- en salarispakket biedt niet alleen de mogelijkheden waar jij en je klanten blij van worden. Met het juiste pakket houd je ook tijd en ruimte over om de rol van adviseur optimaal in te vullen. Voldoet jouw huidige pakket hieraan of twijfel je of het tijd is om de voordelen van een nieuw pakket te gaan ervaren? Wij beschrijven 6 signalen die aangeven dat het tijd is voor een overstap.

Signaal 1 – Beperkte mogelijkheden van je huidige pakket

Merk jij dat de mogelijkheden jou tegenhouden in de bovengenoemde rol als adviseur? Bijvoorbeeld doordat je alleen de salarisadministratie in je huidige pakket kunt doen en het geen HR-oplossingen biedt? Dan wordt het tijd om verder te kijken. Een alles-in-één pakket biedt niet alleen meer mogelijkheden maar ook meer inzicht én overzicht voor zowel jou als je klant. Geen losse bestanden en tools meer.

Signaal 2 – Efficiëntie ontbreekt

Switchen tussen verschillende tools en talloze bestanden voor je verschillende klanten: efficiëntie ontbreekt in dat geval. Een alles-in-één tool brengt die efficiëntie terug en maakt ook het samenwerken met de klant gemakkelijker. Door beide te werken en inzicht te krijgen in hetzelfde systeem kunnen jullie de samenwerking optimaliseren.

Signaal 3 – Het pakket is lastig uit te breiden

Bij elk bedrijf wordt er weer met andere systemen gewerkt. Zo heb je vast en zeker klanten die met tijdsregistratiesystemen werken of hun planning maken in een extern systeem. Dan is het wel zo fijn als je dit systeem ook kunt koppelen aan je HR- en salarispakket. Is dit niet het geval? Je raad het al.. tijd voor een nieuw pakket.

Signaal 4 – Je mist extra mogelijkheden om je klant blij mee te maken

Je staat je klant graag bij en denkt met ze mee, maar je mist nog extra handigheden. Denk bijvoorbeeld eens aan een portaal waar je klanten hun medewerkers toegang tot kunnen geven. En waarin de medewerkers zelf verlof aan kunnen vragen, declaraties kunnen indienen en toegang krijgen tot hun medewerkersdossier. Erg professioneel en daarnaast ook nog eens efficiënt.

Signaal 5 – Je pakket is traag of je loopt tegen storingen aan

Jouw vak kent maandelijks- en jaarlijks terugkerende piekperioden. Tijdens deze periode is het wel zo fijn als je HR- en salarispakket meewerkt, waarmee we bedoelen dat deze bereikbaar én snel is. Kies voor een pakket met een bewezen stabiele performance.

Signaal 6 – Je bent niet overtuigd van de veiligheid van je pakket

En dan één van de belangrijkste: veiligheid. Veiligheid is bij het werken met persoonsgegevens natuurlijk extreem belangrijk. Vertrouw je niet op de beveiliging van je huidige pakket? Dan is het zeker weten tijd om verder te kijken. Kies voor een pakket met hoge veiligheidsstandaarden, een ISAE 3402 certificering en check of er AVG-proof gewerkt kan worden in het pakket.

Herken je je in (één van de) signalen? Dan is Loket.nl misschien wel dé oplossing voor jou. Loket.nl, de grootste aanbieder van online HR- en salarissoftware voor het MKB, ondersteunt je in het oplossen van al deze problemen. Stap je dit jaar nog over? Dan profiteer je van inruilvoordeel tijdens de inruilweken. Wacht dus niet te lang en start het nieuwe jaar goed.