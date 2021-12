Vervoer van werknemers door werkgever valt onder laag btw-tarief

Het vervoer van werknemers in auto’s van de werkgever is belast met 9% btw, laat de Belastingdienst weten.

Soms verzorgt een werkgever het vervoer van zijn personeel. Bijvoorbeeld door werknemers wisselend als (betaald) chauffeur in te zetten in auto’s van de werkgever om andere werknemers te vervoeren van huis naar wisselende werkplekken. De werkgever houdt bij deze werknemers (niet bij de chauffeur) een vergoeding op het loon in voor dat vervoer.

Taxivervoer wordt in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000 (WPV 2000) omschreven als “personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde openbaar vervoer”. Taxivervoer is belast met 9% btw. Voor de toepassing van het lage btw-tarief zijn alle andere bepalingen van de WPV 2000 niet van belang.

Het hiervoor beschreven vervoer door de werkgever van zijn personeel voldoet aan de omschrijving van artikel 1 WPV 2000, meldt de fiscus. Het vervoer is daarom belast tegen het lage btw-tarief van 9%.