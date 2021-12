Geld besparen met BTW over privégebruik auto

Heeft een ondernemer een auto van de zaak en gebruikt hij deze ook privé? Dan moet hij een BTW-correctie voor privégebruik toepassen voor de BTW die in eerdere aangiften is afgetrokken. Meestal past men hiervoor een forfaitair percentage toe, tenzij het werkelijke privégebruik inzichtelijk is. Maakt de ondernemer in verhouding weinig privékilometers? Dan kan het dus veel voordeliger uitpakken om een sluitende rittenadministratie bij te houden met een ritregistratiesysteem.

Als een ondernemer een auto van de zaak ter beschikking stelt aan een werknemer of zichzelf mag hij de BTW op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik aftrekken. Maar omdat de auto ook privé wordt gebruikt, dient hij voor het privégebruik de BTW terug te betalen. Let op: Woon-werkverkeer wordt voor de BTW als privé aangemerkt.

Forfaitair percentage of werkelijke kilometers?

Houdt de ondernemer geen administratie bij waaruit het privégebruik van de auto blijkt? Dan moet hij een forfaitair percentage toepassen voor de BTW-correctie. Meestal komt dit neer op 2,7% van de catalogusprijs van de auto (inclusief BTW en BPM). Dit percentage geldt overigens ook voor auto’s op basis van operationele of financiële lease. Deze BTW-aangifte moet worden aangegeven over het laatste tijdvak in het jaar.

Is de auto al langer dan 4 jaar in bezit van de zaak? Dan mag men in het 5de jaar 1,5% van de catalogusprijs van de auto nemen voor het forfaitair percentage. Ook als men bij de aanschaf van de auto geen BTW in aftrek kon brengen (bijvoorbeeld bij de aanschaf van een zogenoemde marge-auto) mag men 1,5% toepassen.

Besparen met daadwerkelijke kilometers

Zijn in verhouding weinig privékilometers gereden? Dan is het voordeliger om de BTW-correctie niet aan de hand van een forfaitair percentage te doen, maar juist op basis van werkelijk gereden kilometers. En de werkelijke autokosten waarover BTW afgetrokken is. Op de website van de Belastingdienst kan men via de ‘Rekenhulp berekening BTW over privégebruik’ uitrekenen welk bedrag men aan BTW moet betalen. Men dient dan wel over een sluitende ritregistratie te beschikken. Ook moeten de werkelijke autokosten waarover men BTW heeft afgetrokken bekend zijn.

De makkelijkste manier om werkelijk gereden kilometers bij te houden om een sluitende rittenadministratie te krijgen is met een ritregistratiesysteem.

Kwaliteitssystemen met keurmerk

De Belastingdienst heeft eisen opgesteld waaraan een rittenadministratie dient te voldoen. Ritregistratiesystemen met het keurmerk RRS voldoen aan die eisen en garanderen een 100% sluitende rittenadministratie. Daarnaast is de data die het systeem opslaat goed beveiligd.

Meer informatie over ritregistratiesystemen met het keurmerk RRS kunt u vinden op de website van Keurmerk Ritregistratiesystemen.