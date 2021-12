KING Software geeft namens klanten Kerstdonatie aan goede doelen

KING Software draagt dit jaar met een Kerstdonatie namens haar klanten bij aan Missie 538. De softwareontwikkelaar combineert de donatie met het aanvragen van een nummer uit de KING Software Top 40; een muzieklijst die het bedrijf samenstelde ter ere van het 40-jarige bestaan van de onderneming.

Missie 538 steunt tussen 17 en 24 december twaalf goede doelen met uiteenlopende doelgroepen. De actie is een initiatief van Radio 538. Het geld wat de radiozender in deze week ophaalt, draagt bij aan verschillende missies die de goede doelen ondersteunen. Enkele doelstellingen zijn bijvoorbeeld het opleiden van 500 vrijwilligers voor The Plastic Soup Foundation, het samenstellen van 1600 pakketten voor baby’s die in armoede worden geboren met Stichting Babyspullen en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen met het Ouderenfonds.

Kerstdonatie als variatie op een kerstgeschenk

Net als vorig jaar kiest KING Software er dit jaar opnieuw voor om, als variatie op een kerstgeschenk aan haar klanten, namens hen een donatie te doen. Het softwarebedrijf wil hiermee haar waardering uitspreken voor de bedrijven die zij gedurende het jaar met haar software-oplossingen heeft ondersteund. ‘In plaats van een fysiek cadeau voor onze klanten kiezen we voor deze weg om ook maatschappelijk het verschil te kunnen maken,’ aldus Mattijs Wilms, CEO van KING Software.

