Pleidooi voor meer diversiteit op de werkvloer

Diversiteit en de juiste persoon op de juiste plaats. Voor Visma-CEO Merete Hverven zijn dat de sleutels tot een succesvolle bedrijfsvoering. Het gaat niet om wie de sterkste is, wel om het resultaat dat je samen behaalt. En dat resultaat bereik je sneller met een complementair team. Trots dat Visma | yuki daar deel van mag uitmaken. Een blik achter de schermen aan de top van Visma.

De kracht van diversiteit op de werkvloer

Op 31 maart 2020 neemt Merete Hverven de fakkel over van Visma-CEO Øystein Moan. Een mooie kroon op haar loopbaan bij Visma. In 2011 start ze er als chief HR-officer en groeit door tot adjunct-CEO. Hiermee versterkt ze de positie van het bedrijf door de juiste mensen te werven, te ontwikkelen en te behouden. Met resultaat: vandaag heeft Visma meer dan 14.000 medewerkers in dienst, bereikt het bedrijf een netto-omzet van meer dan €1.741 miljoen en telt het 1 miljoen klanten. Vorig jaar alleen al nam Visma 37 bedrijven over. Yuki is er één van.

Er hoeft niet gezegd te worden dat Visma een van Europa’s toonaangevende softwarebedrijven is. Het geheim van het succes? Een betrokken en veelzijdige bedrijfscultuur met veel aandacht voor de menselijke waarde. Merete Hverven: ‘Door mijn achtergrond in Finance en HR weet ik maar al te goed hoe groot de impact kan zijn als je de juiste mensen op de juiste plek neerzet.’ De toon is gezet en Hverven raakt meteen aan de kern van haar visie: ‘De juiste mensen op de juiste plek betekent dat je veel verschillende profielen moet aantrekken. De kracht schuilt net in de diversiteit.’

Man of vrouw? Kijk steeds naar het bredere verhaal

We komen hier later nog op terug. Eerst polsen we naar haar visie over thema’s als gender op de werkvloer. Zelf klom ze op tot CEO in een door mannen gedomineerde sector. ‘Ik streef naar een 50/50 vrouw-man verhouding op de werkvloer. Maar, in the end vind ik het verschil man/vrouw niet bepalend, wat me wel interesseert is het verschil tussen mensen. Studies wijzen uit dat vrouwen over meer soft skills beschikken en daardoor anders leidinggeven. Maar is dat echt zo? Kan je dat zomaar generaliseren? Ik heb mijn twijfels. Wanneer ik een man en een vrouw tegenover mij heb, dan kijk ik naar de kwaliteiten. Ik houd ook steeds het ruimere plaatje voor ogen. Welke strategie is nodig en hoe past die persoon daarin om die strategie uit te rollen? Waar ik vooral naar streef, is een complementair team. Kijk: ik ben zelf geen ingenieur, maar door me door de juiste mensen te omringen, kan ik wel deze positie uitoefenen.’

Het verschil maken voor de volgende generatie

‘Wat ik wel betreur is dat meisjes vandaag nog steeds hun weg niet vinden naar technische opleidingen. Ik wilde vroeger niet per se ingenieur worden. Maar als ik had geweten wat ik nu weet, zou ik een ingenieursopleiding hebben gevolgd. Op het moment dat studenten belangrijke keuzes moeten maken in het leven, zijn ze vaak slecht geïnformeerd. En dat is vandaag nog altijd zo. Daarom hebben we met Visma het project ANGIS opgezet. Al gamend leren jongens én meisjes de troeven van technologie kennen. Gratis en op een ludieke, laagdrempelige manier. Ik vind dat we als grote innovatieve speler die verantwoordelijkheid moeten nemen en dat we onze impact niet mogen onderschatten.’

Diversiteit aan de top

Complementaire teams met een diversiteit aan talenten en achtergronden. Dat is volgens Hverven een belangrijk aspect voor een succesvolle bedrijfsvoering. Herkenbaar voor Visma | yuki. Kijk maar naar ons directieteam: Ellen Sano en Rogier van den Heuvel, yin en yang aan de top. Ellen aan de ene kant, ademt al 7 jaar Yuki en kent het product van binnen en van buiten. Rogier aan de andere kant, heeft heel wat ervaring in software en business aan de top. Over diversiteit gesproken.

Gedeelde waarden

Het afgelopen jaar nam Visma 37 bedrijven over. Het bewijs dat we de goede richting uitvaren? Ruim 70% van de ondernemers is na vijf jaar nog steeds aan boord. Wat ons nog typeert? We zijn een down-to-earth, horizontale organisatie. Geen enkele functie is te groot of te klein. Om even terug te komen op die diversiteit waar ik het eerder over had. Het is mijn rotsvaste overtuiging dat je een beter product kan neerzetten door samen te werken met verschillende organisaties, door je team samen te stellen met medewerkers met diverse opleidingen, achtergronden, religies, sterktes …’

Veilig groeien onder Visma’s vleugels

Dat dit niet zomaar een praatje is, bewijst onze samenwerking. Vanaf het begin behoudt Visma | yuki haar eigenheid. Eigenlijk merken onze medewerkers amper iets van de overname. Onze waarden overlappen elkaar. Beiden gaan voor toewijding, verantwoordelijkheid, inclusiviteit en ondernemerschap. Door de ondersteuning van Visma kunnen we blijven innoveren, anticiperend op lokale marktontwikkelingen. Dit stelt ons in staat om state of the art kennis op te bouwen op gebieden als Artificial Intelligence, Robotics en Cybersecurity en dit vertalen naar directe waarde voor onze klanten.

Niemand is perfect

Dat Merete Hverven veel ervaring in HR heeft, steekt ze niet onder stoelen of banken. Wat zij belangrijk vindt in het wervingsproces? ‘Dat je je bewust moet zijn van je eigen vooroordelen. Om die verschillende profielen aan boord te halen, moet het recruitmentteam ook uit verschillende mensen bestaan. Niemand is immers perfect, niemand weet alles. Daarom is een divers samengesteld team zo interessant. Verschillende profielen, skills en mindsets zorgen voor betere beslissingen en interessante discussies waardoor je verder komt dan wanneer je team bestaat uit ‘like minded people’.’

Met Team Jumbo-Visma sprinten naar de zege

Hverven illustreert haar punt met de alliantie tussen Visma en Jumbo als wielersponsor. ‘Qua bedrijfsvoering liggen beide werelden mijlenver uit elkaar, maar door hun sterktes aan elkaar te koppelen, denk maar aan het gebruik van data binnen het wielrennen, is Team Jumbo-Visma vandaag een wereldspeler. Hun strategie? Coaching en samenwerking. Elk individu telt. Binnen de koers neemt elke wielrenner zijn of haar rol en vormt zo een onmisbare schakel. Door gezamenlijk naar hetzelfde doel te streven – een plekje op de hoogste trede van het podium – haal je succesvol de finish. In z’n eentje wint niemand de koers. Het gaat om teamspirit: je bent maar zo sterk als je zwakste schakel. We zijn het sterkst wanneer we samenwerken.’

Bron: https://yukimagazine.maglr.com/yuki-magazine-nl-editie-2/interview-met-merete-hverven