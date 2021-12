De jaaraansluiting in KING Finance: starten met een nieuw boekjaar

Wist je dat de eindbalans van het afgelopen jaar, automatisch de beginbalans wordt van het nieuwe jaar met KING Finance? In deze blog vertellen je hoe je met behulp van deze oplossing in no-time klaar bent voor het nieuwe jaar.

De laatste maand van het jaar vraagt in veel bedrijfssituaties alvast op een vooruitblik. Hoe gaat het komende jaar eruit zien? Welke doelstellingen wil je behalen en belangrijker nog, hoe pak je dit aan? Ook administratief gezien staat er een hoop te gebeuren, zoals de jaaraansluiting bijvoorbeeld. Het nieuwe jaar moet naadloos op het oude jaar worden aangesloten. Met KING Finance wordt de eindbalans van het afgelopen jaar automatisch de beginbalans van het nieuwe jaar.

Natuurlijk kun je in KING Finance nog steeds correcties maken in het oude jaar. Deze correcties neemt hert systeem automatisch mee in het nieuwe jaar. Denk bijvoorbeeld aan een factuur die je in januari ontvangt, maar die eigenlijk nog gaat over het vorige jaar. In KING Finance kun je zulke correcties maken totdat je het jaar definitief afsluit. Het automatiseren van deze én andere administratieve processen helpt je om ook in het komende jaar, effectief te blijven werken. Laten we beginnen:

Automatisch aanpassen jaartal (laatst gebruikte) factuurnummer

Vaak vermeld je het jaartal in de factuurnummers om een beter overzicht te krijgen. Hierdoor weet je precies welke facturen tot welk jaar behoren. Om ervoor te zorgen dat dit na de jaarwisseling nog steeds goed blijft gaan, kun je ervoor zorgen dat dit ‘jaartal’ automatisch wordt aangepast zodra het nieuwe boekjaar begint. Dit kun je als volgt instellen:

Ga naar [menu – Financieel – Grootboek – Tabellen/Stamgegevens – Dagboek];

Dubbelklik op het dagboek [Verkoop];

Vink het veld [Als jaar aan begin van factuurnummer staat, deze in het nieuwe jaar aanpassen] aan;

Vink ook het veld [Facturen automatisch opnummeren] aan.

Zo, nu worden je factuurnummers automatisch aangepast in het nieuwe boekjaar. Pas je dit toch liever handmatig aan? Volg dan de onderstaande stappen:

• Ga naar [menu – Financieel – Grootboek – Tabellen/Stamgegevens – Dagboek];

• Dubbelklik op het dagboek Verkoop;

• Ga naar het veld [Laatst gebruikte factuur];

• Vul het factuurnummer in waarmee je in 2021 wilt starten.

Let op: Het nummer dat je hier ingeeft, ziet het systeem als al gebruikt.

Aanpassen (laatst gebruikte) offerte- en ordernummer

• Ga naar [menu – Verkoop – Tabellen/Stamgegevens – Basis Verkoop];

• Pas veld [Laatst gebruikte ordernummer] aan.

Let op: Het nummer dat je hier ingeeft, wordt gezien als al gebruikt.

Aanpassen (laatst gebruikte Goederenontvangstnummer)

• Ga naar [menu – Verkoop – Tabellen/Stamgegevens – Basis artikelen/voorraad];

• Pas veld [Laatst gebruikte goederenontvangstnummer] aan.

Let op: Het nummer dat je hier ingeeft, ziet het systeem als al gebruikt.

Met deze stappen verzeker je jezelf van een feilloze administratie in 2022.

Wil je meer weten over onze software voor de Accountant van Vandaag? Klik dan hier.