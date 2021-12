Harro de Haan en Marinus van den Bos benoemd tot partner bij Visser & Visser

Visser en Visser benoemt per 1 januari 2022 Harro de Haan en Marinus van den Bos als partner. ‘De partnergroep is zeer content met de nieuwe benoemingen. Een belangrijke stap en waarborg voor een blijvend slagvaardige en innovatieve organisatie’, meldt het accountantskantoor.

Harro de Haan

Harro de Haan (44) is in april 2007 in dienst getreden bij Visser & Visser en is werkzaam als Accountant. Hij volgde na zijn studie Accountancy aan de Hogeschool Utrecht een opleiding tot Federaal Belastingadviseur (FB) en Financieel Planner (FFP) en behaalde in 2006 zijn AA-titel. Na een aantal jaar als vestigingsleider van vestiging Gorinchem te hebben gefungeerd, werd hij in 2015 kartrekker van de Branchegroep Zorg binnen Visser & Visser. Met een multidisciplinair team richt de Branchegroep Zorg zich expliciet op de advisering van zorgondernemers in de eerste en tweede lijn, alsook zorginstellingen. In 2020 werd Harro benoemd tot Director Accountancy & Zorg en is hij eindverantwoordelijk voor de zorgportefeuille binnen Visser & Visser, die wordt bediend vanuit de Branchegroep Zorg. Harro zal zich in het bijzonder blijven inzetten voor Branchegroep Zorg en ook corporate, vanuit het partnerschap, een bijdrage gaan leveren.

Marinus van den Bos

Marinus van den Bos (40) is als Director Audit verbonden aan de vestiging in Dordrecht. Hij volgde zijn masteropleiding Accountancy en Controlling aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en zijn postdoctoraal tot Registeraccountant aan de Erasmus School of Accounting & Assurance. In januari 2001 is hij in dienst getreden als Controleleider en derhalve inmiddels ruim 21 jaar aan Visser & Visser verbonden. Als Director Audit is hij lid van de disciplineleiding van Visser & Visser Audit en Assurance, met verantwoordelijkheid voor de aandachtsgebieden performance, planning en HRM. Marinus heeft door jarenlange ervaring een brede blik op ondernemen ontwikkeld. Om ondernemers nog breder te kunnen adviseren heeft hij de masteropleiding fiscaal recht aan Nyenrode Business Universiteit gevolgd. Hierdoor is hij staat om op het snijvlak van accountancy en fiscaliteit te acteren. Als partner wordt Marinus medeverantwoordelijk voor de afdeling Audit en Assurance.