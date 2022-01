NBA wil dat kabinet WNT vereenvoudigt

De kosten van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de controle-inspanningen daarbij schieten hun doel voorbij. Dat stelt de NBA in een standpunt dat op de website is gepubliceerd. De WNT moet worden vereenvoudigd, vindt de beroepsorganisatie.

De NBA pleit er voor de accountantscontrole alleen te richten op overschrijding van het algemene WNT-maximum en het huidige stelsel met verschillende (lagere) maxima per sector en instelling over te laten aan zelfregulering. De WNT-verantwoording moet, ook in het kader van privacy, tot de hoogst noodzakelijke gegevens worden beperkt, aldus de beroepsorganisatie. “Hierdoor kunnen de kosten dalen, waardoor een betere balans ontstaat met het maatschappelijk nut”, aldus de NBA.

Steeds complexer

De uitvoering van de Wet Normering Topinkomens, die de beloningen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector op een ministerssalaris maximeert, is steeds complexer geworden door uitbreidingen, wijzigingen en overgangsrecht. De NBA heeft daarom ook in 2019 en 2020 al gepleit voor vereenvoudiging van de WNT-regels, onder meer in het kader van de wetsevaluatie in 2020. Bij de val van het kabinet Rutte III is de WNT echter controversieel verklaard en de evaluatie ervan stilgelegd. Verwachting is dat die evaluatie nu snel wordt hervat, net als de behandeling in de Tweede Kamer.

41 meldingen in 2020

Begin deze maand werd bekend dat er in 2020 41 WNT-meldingen zijn gedaan. Een belangrijk deel van deze meldingen is gedaan door accountants. De helft van deze nieuwe meldingen (21) betreft een overtreding van de openbaarmakingsplicht, de andere helft betreft overschrijdingen van het toepasselijke bezoldigingsmaximum. Er zijn geen nieuwe overtredingen van de normering van de ontslagvergoeding gemeld of geconstateerd. Van de 41 nieuwe meldingen is de helft (21) nog in behandeling c.q. onderzoek, de andere helft (20) is afgehandeld (doorgaans is de betreffende overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen).

Lees hier het WNT-standpunt van de NBA.