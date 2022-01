De accountant van 2025 werkt met vaste prijsmodellen

Het uurtje-factuurtje model is achterhaald. Dit model wordt alleen aangeraden voor beroepen waarbij het té moeilijk is voor de consument om het werk zelf uit te voeren. En de administratie voeren, dat kan de ondernemer ook zelf, toch? Alleen besteed de ondernemer zijn tijd liever aan ander werk. Maar naast het uitbesteden van het administratieve werk wil de ondernemer meer. Ze willen de beste dienstverlening en geadviseerd worden. Het uurtje-factuurtje model weerhoudt de ondernemer om advies in te winnen. Dit vanwege het probleem dat de meter gaat lopen en elk uur wordt doorberekend. En niet alleen dat. Ook voor een accountantskantoor is het uurtje-factuurtje model niet meer interessant. Accountancy Vanmorgen legt dit mooi uit in een eerder blog. Zij beschrijven het uurtje-factuurtje model als volgt:

Marge = Aantal Uren x Uurtarief – kosten.

Uitleg van het model: De consument en dus ook ondernemers hebben hogere verwachtingen. Zij willen meer voor dezelfde prijs. Met meer wordt toekomstgericht advies bedoeld. Advisering waardoor de accountant een ondernemer meer toegevoegde waarde brengt vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Voor goede adviezen zijn twee pijlers belangrijk. 1. Een up-to-date administratie, zodat je ontdekt hoe het bedrijf er financieel voor staat. 2. De inzet van technologie, waardoor de administratie snel en efficiënt verwerkt wordt en er meer tijd vrijkomt voor advieswerk. Werk je nog vanuit het uurtje-factuurtje principe? Dan betekent dit dat het aantal uren minder declarabel zijn door hogere efficiëntie als gevolg van digitalisering. Dat betekent ook dat het uurtarief lager wordt door prijstransparantie. En dat de kosten hoger worden door investeringen in digitale technologieën. Uurtje-factuurtje levert je daardoor een stuk minder marge op. Maar wat is dan een goed alternatief?

Een goed alternatief

Een goed alternatief is het Value-Based pricing principe. Dit is een benadering waarin de gepercipieerde waarde van een product leidend is bij het stellen van de prijs. Anders gezegd: Het maximale bedrag dat een klant bereid is te betalen, voor een dienst, voordat het werk aanvangt. De prijzen die je stelt kunnen dus heel verschillend zijn per dienst. Bijvoorbeeld toekomstgericht adviseren heeft voor de ene klant een hogere waarde, dan voor een andere klant. De prijs per dienst is dus gebaseerd op de waarde van de klant.

Voordelen van Value Based Pricing

Maar waarom is Value Based Pricing een goed alternatief? 3 voordelen op een rij: