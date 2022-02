Het belang van de SBR Jaarrekening in de controlepraktijk

SBR is niet meer weg te denken uit het aanleverproces van gestructureerde bedrijfsinformatie. De kwaliteit van data en hierbij horende verslaggeving verhoog je door het gebruik van SBR Jaarrekeningen die er hetzelfde uit zien. Dit leidt tot een grote herkenbaarheid bij banken. Door de jaren heen neemt het aantal SBR Jaarrekeningen dat accountants aanleveren bij de banken toe. Toch zijn er nog accountants die een drempel voelen om in deze digitale transitie mee te gaan. Ronald van Langen is senior manager bij KPMG en ondersteunt zijn collega’s met name bij hun controlerende functie. Van Langen: ‘Verandering levert stof op voor discussie, maar de techniek heeft zich bewezen: het werkt’. Volgens hem is het in eerste instantie zaak om te benadrukken dat bij het aanleveren van informatie aan banken de samenstellende accountant een andere rol heeft dan de controlerende accountant.

Rolverdeling bepaalt extra stap in het proces

Het gebruik van de SBR Jaarrekening levert volgens Van Langen vragen op over de procesgang: wie neemt welke rol en verantwoordelijkheid op zich? ‘Anders dan bij kleine ondernemingen, stellen diverse middelgrote ondernemingen zelfstandig de jaarrekening op in Word-, Excel- of PDF-formaat. Als je in het proces geen aanpassingen doorvoert, maar pas na het opstellen van de jaarrekening deze wilt converteren naar XBRL en de aanvullende gegevens wilt toevoegen, dan is dat een extra stap en uitdaging die vaak extra kosten met zich meebrengt. Als een accountant betrokken is bij het samenstellen van jaarrekeningen, dan is het efficiënt om de opbouw van de jaarrekening zoals gedefinieerd in de Nederlandse taxonomie als basis te nemen.’

Een andere uitdaging is dat de SBR Jaarrekening een specifieke verantwoording is voor de banken. Het bevat meer informatie dan dat bij de Kamer van Koophandel wordt gedeponeerd. En in diverse gevallen ook meer informatie dan dat blijkt uit een inrichtingsjaarrekening. De vraag is dan ook, volgens Van Langen, wat de rol is van de controlerende of samenstellende accountant wanneer de SBR Jaarrekening met de additionele informatie naar de bank wordt gestuurd.

Van Langen: ‘Is hier assurance bij nodig; is dit een ander financieel overzicht waarbij een aanvullende samenstelverklaring bij moet worden afgegeven? Vragen die niet direct te maken hebben met de techniek van SBR, maar met name ingaan op het proces, de verschillende verantwoordingen en de rol en verantwoordelijkheid van de accountant hierbij.’ Van Langen bepleit hierbij dan ook dat SBR Nexus samen met NBA als vertegenwoordiger van de accountants met elkaar in gesprek gaan om deze uitdagingen gezamenlijk te onderkennen en na te gaan welke oplossingsrichtingen hier voor handen zijn die recht doen aan SBR.

De ondernemer is primair aan zet

De vraag is dus als een onderneming zelfstandig de jaarrekening opstelt, heeft deze dan de juiste software hiervoor? Van Langen: ‘Ik mis in de discussie omtrent de SBR Jaarrekening het proces onze klant, de ondernemer, die is primair aan zet. De ondernemer moet een verantwoording (laten) opstellen en zich afvragen: ‘Hoe richt ik mijn eigen proces in, welke (actieve) rol geef ik de accountant om mij te helpen in dit proces en kan dat?’’ De accountant is nu betrokken om de jaarrekening op basis van BW2 Titel 9 samen te stellen of te controleren. Andere verantwoordingen zoals een SBR jaarrekening met additionele informatie kan worden opgesteld en de accountant kan hierbij faciliteren. Van Langen: ‘Maar hier zit natuurlijk een prijskaartje aan. Extra werkzaamheden betekent extra kosten voor de ondernemer.’

Heldere communicatie

Het tijdig en duidelijk informeren van de klant over de gewenste rapportageverplichtingen is noodzakelijk, om het proces om aan die verplichtingen te voldoen zo efficiënt mogelijk in te (kunnen laten) richten, aldus Van Langen.

Als een gesprek omtrent de wens voor een SBR Jaarrekening pas na de controleverklaring bij een PDF-jaarrekening komt, is dat een lastig gesprek. Van Langen: ‘SBR heeft bepaalde keuzes gemaakt voor standaardisering, deze keuzes zal je als accountant moeten meenemen in de communicatie naar je klant. Dit is vaak geen probleem, maar sommige klanten zullen aangeven ‘In de wet staat dat je mag bepalen in welke mate van detail posten in de balans mogen worden toegelicht’ of ‘we deden het altijd al zo en onze aandeelhouders zijn het op deze manier gewend.’’ Het toepassen van SBR brengt standaardisatie met zich mee, ook in de wijze hoe de jaarrekening eruit komt te zien.

Volgens Van Langen heeft de techniek zich bewezen en liggen de kansen er, maar voor veranderingen van bestaande processen is tijd nodig en afstemming onderling met de relevante partijen in de keten.

Veranderingen niet overhaasten

Hoe het aanpassen van deze processen aan te pakken? Van Langen is van mening dit niet te overhaast te doen, maar om in contact te blijven met de gehele keten. Daarnaast meent hij dat de oplossing soms eenvoudig lijkt, maar verschillende gevolgen heeft voor verschillende partijen. Van Langen: ‘Bijvoorbeeld het verplicht stellen van bepaalde elementen in de Financieren Taxonomie (FT16). Dat kan, maar dat heeft wel impact op de rapportagetemplates die accountants hanteren in hun software en heeft impact hoe de jaarrekening van de ondernemer eruit komt te zien. We moeten onszelf blijven afvragen wat de impact is van de keuzes in het proces en de techniek voor iedere partij in de keten (banken, accountants en ondernemers).‘

Van Langen beschouwt SBR daarom als iets groters dan een vastgestelde taxonomie: ‘SBR maakt data op gestructureerde wijze beschikbaar voor iedere partij die die data wil gebruiken. Ik ben er groot voorstander van, het is the way forward.’

Dit artikel is het tweede deel van het tweeluik ‘De SBR Jaarrekening in de praktijk’. Hierin vertellen specialisten uit de samenstel- en controlepraktijk over het gebruik van de SBR Jaarrekening. Waar liggen nog kansen, welke partijen doen mee en hoe kijken zij tegen de toekomst aan? In het eerste deel spraken we met Cees Vos, specialist vaktechniek bij DRV Accountants & Adviseurs.