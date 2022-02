Personalia | Erik Gooijer in directieteam New Vision Groep Culemborg

Erik Gooijer RA versterkt vanaf 1 februari 2022 het directieteam van New Vision Groep Culemborg. Samen met Gregor Kruijssen RA CISA en Ing. Robbin Borst CISA zal hij de accountantspraktijk verder gaan uitbouwen.

Erik Gooijer is 40 jaar en heeft zijn ervaring opgedaan bij Mazars en tevoren bij EY, waarvan 3 jaar op Curaçao. Hij heeft een grote diversiteit aan cliënten bediend en is tevens betrokken geweest bij opleiding, training, praktijkbegeleiding en coaching van personeel. Samen met Gregor zal hij zijn accenten leggen op de controlepraktijk van het kantoor.

New Vision Groep Culemborg is een kantoor met o.a. een omvangrijke controle- en samenstelpraktijk, waar IT en de mogelijkheden die IT kan bieden een belangrijke plaats innemen. New Vision Groep Culemborg is onder andere gespecialiseerd in de automotive branche.

Foto: LinkedIn