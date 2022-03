Aantal bijstandsontvangers vorig jaar gedaald

Eind december 2021 ontvingen 414 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 14 duizend minder dan een jaar eerder, een daling van ruim 3 procent. In 2020 was er nog een toename van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS.

Bij jongeren tot 27 jaar is het aantal bijstandsontvangers in 2021 het sterkst gedaald, bij 45-plussers het minst. Bijstandsgerelateerde uitkeringen, zoals op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), zijn hierin niet meegeteld.

In de periode 2009–2016 steeg het aantal personen met een bijstandsuitkering met ruim 160 duizend. In de jaren daarna, tussen eind 2016 en eind 2019, daalde het aantal met bijna 50 duizend. In 2020, het jaar waarin de coronacrisis uitbrak, kwamen er in een jaar tijd ruim 13 duizend personen bij. In 2021 was er weer een omslag, waardoor er aan het eind van dat jaar 14 duizend bijstandsontvangers minder waren dan een jaar eerder.

Vooral onder jongeren minder bijstand

Bij jongeren tot 27 jaar was de daling in 2021 het sterkst, ruim 8 procent. Dat komt neer op ruim 3 duizend personen. Zowel onder de 27- tot 45-jarigen als de 45-plussers was de daling ten opzichte van het jaar daarvoor minder sterk, namelijk bijna 5 procent (ruim 7 duizend personen) en bijna 2 procent (4 duizend personen).

Uitstroom uit bijstand groter dan instroom

De verandering van het aantal bijstandsontvangers wordt bepaald door het saldo van de instroom en uitstroom. Deze stroomcijfers zijn later beschikbaar dan de standcijfers. De meest recente stroomcijfers hebben betrekking op het derde kwartaal van 2021. In dat kwartaal stroomden 19,9 duizend personen de bijstand in en 29,1 duizend eruit. De uitstroom lag dus ruim 9 duizend hoger dan de instroom. Ter vergelijking: in het derde kwartaal van 2020 was de uitstroom ongeveer 3 duizend hoger dan de instroom. In de periode januari tot en met september 2021 stroomden in totaal ruim 66 duizend personen de bijstand in en 76 duizend eruit. In dezelfde periode van 2020 was de instroom juist hoger dan de uitstroom. De uitstroom vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is hierin niet meegeteld. Over de eerste drie kwartalen van 2021 waren dat 4,6 duizend personen.

