Markus Verbeek Praehep en Fiscount starten opleiding Register Tax Accountant

Accountants die hun klanten op fiscaal gebied extra ondersteuning willen bieden, kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de opleiding Register Tax Accountant. Markus Verbeek Praehep verzorgt samen met Fiscount deze praktijkgerichte opleiding.Een accountant die werkzaam is in het MKB verzorgt veelal voor zijn klanten het samenstellen van de jaarrekeningen. In het verlengde daarvan verzorgt hij meestal ook tal van fiscale aangiftes. In de opleiding tot MKB Accountant zitten dan ook enkele fiscale vakken die er voor zorgen dat de noodzakelijke fiscale basiskennis bij de MKB Accountants aanwezig is. Toch heeft de klant vaak behoefte aan iemand die over meer en specialistischere fiscale kennis beschikt. Voor accountants die hun klanten op fiscaal gebied extra ondersteuning willen kunnen bieden, introduceren wij de opleiding Register Tax Accountant in samenwerking met onze businesspartner Fiscount.

Een directeur van een accountantskantoor in het MKB en Belastingaccountant, verwoordt het als volgt: ‘Om een klant op fiscaal gebied goed te kunnen adviseren, kom je als accountant kennis te kort. Ik beweeg me toch vaak op het snijvlak van accountancy en belastingadvies. Dat vraagt om verdieping en verbreding van mijn fiscale kennis. De opleiding Register Tax Accountant heeft mij de noodzakelijke kennis en inzichten geboden om mijn klanten op fiscaal gebied goed te kunnen adviseren.’

Internationaal herkenbaar

In Nederland is de belastingaccountant een herkenbare fiscaal adviseur voor klanten in het MKB. Maar ook in het buitenland is de belastingaccountant een herkenbare beroepsgroep. Frank Bakker, directeur van Markus Verbeek Praehep, merkt hier het volgende over op: ‘Toets op Google Tax Accountant en je ziet dat deze beroepsgroep in veel landen bekend is. Als Markus Verbeek Praehep zoeken wij daar aansluiting bij. Vandaar ook de naam Register Tax Accountant.’

Een tax accountant uit de Verenigde Staten licht het beroep van de Tax Accountant als volgt toe: ‘Tax accountants are the financial experts who understand all the government rules and regulations that determine the amount of money owed to federal, state, or local agencies. Not only can these professionals find the appropriate ways to save money on taxes owed, but they can also advise clients about managing their assets to minimize tax penalties, inform them of changes in tax laws, and assist them in any legal disputes or audits that arise.’

Nationale herkenning

De Register Tax Accountant (RTA) is een erkende beroepsgroep. Wie mag de titel RTA achter zijn of haar naam voeren? Iedereen die bij de NBA als accountant (AA of RA) staat ingeschreven. En zich als Register Tax Accountant bij de Stichting Register Fiscaal & Financieel Advies (SRFA) heeft laten registreren,. Het is een beschermde titel die voorbehouden is aan degenen die bij de SRFA geregistreerd staan. Arjen Bonestroo, bestuurslid van de SRFA: ‘Je bent dan dus belastingaccountant met een internationaal herkenbare titel.’

Een topopleiding met een topdocent

De opleiding Register Tax Accountant wordt aangeboden door Markus Verbeek Praehep in samenwerking met Fiscount. Gerrie van der Wal, directeur van Fiscount: ‘We zijn blij dat we deze topopleiding samen kunnen aanbieden en dat we drs. Quintus Stokvis-Veth bereid hebben gevonden om deze opleiding mede op te zetten en te verzorgen. Quintus is een zeer ervaren fiscalist en heeft een voorliefde voor praktijkgericht fiscaal onderwijs en is daarnaast al jaren als inleider en docent verbonden aan zowel Fiscount als MVP. Inhoudelijke vakkennis en didactische kwaliteiten komen bij hem op een natuurlijke wijze bij elkaar.’

PE-verplichting

Het is dus aantrekkelijk om Register Tax Accountant te worden. De opleiding kan gevolgd worden in het kader van de PE-verplichting van accountants. Het volgen van de opleiding kan op 2 manieren:

door in te schrijven op losse modules; door in te schrijven voor de gehele opleiding.

De opleiding bestaat uit 8 modules. Mochten er binnen een kantoor meer mensen belangstelling hebben voor de opleiding Register Tax Accountant (RTA), dan kan de opleiding uiteraard ook incompany worden verzorgd. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, stuur dan een bericht naar info@mvp.nl.