Belastingaangifte 2021: doorvragen helpt (7 voorbeelden)

Je hebt het druk met al die aangiftes en je wilt zo efficiënt mogelijk werken. Met je klant bellen kost tijd, maar realiseer je dat het noodzakelijk is om veel van je klanten te weten. Zorg dat je op de hoogte bent en stel relevante vragen. Twijfels? Vraag door. Dat helpt bij de aangifte. Wat ook helpt, is de handige Checklist Belastingaangifte 2021. Deze kun je naar klanten sturen om te zorgen dat iedere klant zijn gegevens op tijd en correct aanlevert!

1 Combinatiekorting

Wees er bij elke aangifte alert op dat je alle relevante heffingskortingen controleert. Een voorbeeld uit de praktijk is de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dat kan een aanzienlijk bedrag zijn. Neem bijvoorbeeld een echtpaar met een kind, waarvan de vrouw na de geboorte thuis blijft om voor het kind te zorgen, maar na een jaar weer gaat werken. Wanneer zij ook weer gaat werken, ontstaat er weer recht op de combinatiekorting.

2 Co-ouderschap? Dat loont

Als klanten gaan scheiden en kinderen hebben, is het belangrijk om te weten wat ze afspreken met betrekking tot de kinderen. Steeds meer stellen kiezen voor co-ouderschap. Dat is voor jou relevante informatie. Als gescheiden ouders het ouderschap echt fifty-fifty verdelen, hebben ze allebei recht op de heffingskortingen voor alleenstaande ouders.

3 Uit elkaar? Toch fiscale partners

Wat klanten als heel prettig ervaren aan Avanzer Aangifte is dat je over een juiste verdeling bij fiscale partners niet meer hoeft na te denken. Avanzer Aangifte zoekt automatisch naar de meest optimale verdeling. Mensen die scheiden en die vervelend uit elkaar gaan, vergeten het fiscale partnerschap het liefst. Zij willen niets meer met elkaar te maken hebben. De fiscus heeft daar natuurlijk geen boodschap aan, hoe vervelend het ook is. Als ze in een jaar meer dan zes maanden getrouwd waren of als ze samenwoonden en meer dan zes maanden gezamenlijk een eigen woning hadden, komen ze niet onder het fiscale partnerschap uit.

4 Een spreadsheet is niet genoeg

Vraag altijd naar de onderliggende stukken. Met alleen een spreadsheet overzicht kun je niet uit de voeten, dus wil je bij ondernemers de facturen zien en bij particuliere klanten de jaaropgaven. Hoe hoog was het bruto-inkomen? Hoeveel loonheffing is er ingehouden? Klanten weten dit soms niet precies of kunnen zich vergissen.

5 Denk aan de A-factor (pensioenaangroei)

Juist omdat klanten vaak niet precies weten hoe het zit – ze besteden hun aangifte niet voor niets uit – is het handig als mensen een lijfrentepremie aftrekken, je ook altijd de A-factor aangeleverd krijgt. Als hun pensioenaangroei al hoog is, hebben ze vaak geen recht op aftrek.

6 Pech, een correctie

Als de klant te weinig informatie aanlevert, ben je nergens. Een voorbeeld uit de praktijk: een nieuwe klant had zijn stukken gescand en gemaild. Hij had verschillende inkomstenbronnen en stuurde vier jaaropgaven. Vervolgens kwam er een correctie van de Belastingdienst. Heel vervelend natuurlijk. De klant in kwestie bleek vijf inkomstenbronnen te hebben en had een jaaropgave te weinig aangeleverd. Doorvragen is dus heel belangrijk, bij nieuwe klanten maar ook bij klanten die je al jaren kent.

7 Vooringevulde aangifte (VIA) importeren

In de vooringevulde aangiftegegevens staan gegevens zoals loon, de WOZ-waarde van een huis, hypotheekgegevens en banksaldi. Dit helpt je om de aangifte en aangeleverde stukken nogmaals te controleren op volledigheid en juistheid. Met Avanzer Aangifte is het mogelijk om deze machtiging aan te vragen en de gegevens te importeren in de aangifte. Dit zorgt er ook voor dat je deze gegevens niet nogmaals hoeft over te typen.

Checklist Belastingaangifte 2021

Met deze handige checklist maak je aangifte doen voor jezelf én je klanten veel gemakkelijker. Stuur de checklist ook door naar je klanten. Zij kunnen hem vervolgens ingevuld en met alle bijlagen terugsturen, zodat jij direct kunt starten met de aangifte. Download de checklist.