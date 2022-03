Groothandel en transport boeren goed

Groothandel, transport en binnenvaart hebben een goed jaar achter de rug. Zij herstelden van het eerste coronajaar (2020) en kwamen vaak ook uit boven de omzetten in 2019. Dat meldt het CBS.

Groothandel

In 2021 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 17,1 procent meer omzet behaald dan in 2020. Het aantal faillissementen onder groothandelaren was twee keer zo laag als in 2020. De verwachtingen van ondernemers in de groothandel over de omzet en de export waren in het eerste kwartaal van 2022 minder optimistisch dan in het vierde kwartaal van 2021. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2021 behaalden groothandelaren in olie en steenkool 48,0 procent meer omzet dan een jaar eerder. Deze grote stijging kwam mede doordat de oliehandel in 2020 bijna 32 procent minder omzette en te maken had met lage prijzen en met minder vraag als gevolg van de coronamaatregelen. De groothandel in non-food (18,4 procent), landbouwproducten (17,2 procent), industriemachines (14,6 procent), voedingsmiddelen (10,9 procent) en ICT-apparatuur (9,1 procent) boekten in 2021 allemaal een hogere omzet dan in 2020.

Transport

In 2021 was de omzet van de transportsector ruim 15 procent hoger dan vorig jaar en ruim 2 procent hoger dan in 2019. Het vervoer over land en de luchtvaart bleven hierbij achter. Deze twee deelmarkten bestaan deels uit het personenvervoer, dat de grootste omzetdaling van de sector door coronamaatregelen te verwerken kreeg. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De omzet van de transportsector is in het vierde kwartaal van 2021 met 24 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Op de post- en koeriersdiensten na, was er een omzetstijging in alle deelmarkten. De totale omzet was ook hoger dan in het vierde kwartaal van 2019.

De personenvervoerders zijn nog niet hersteld van het omzetverlies door de coronamaatregelen. Door de lockdowns tijdens de coronapandemie daalde de omzet bij de personenvervoerders naar een ongekend laag niveau. In de afgelopen 2 jaar werden de maatregelen geregeld bijgesteld en versoepeld, maar dit heeft in 2021 nog niet geleid tot een herstel van de omzet.

Binnenvaart

In 2021 heeft de binnenvaart 369 miljoen ton goederen vervoerd. Dat is 5,8 procent meer dan het jaar daarvoor en tevens het hoogste vervoerde gewicht ooit voor de binnenvaart. De afgevoerde hoeveelheid goederen naar het buitenland was 11,3 procent hoger dan in 2020. De omzet in de binnenvaart was ruim 11 procent hoger dan 2020 en vergelijkbaar met 2019. Naast de toename in de hoeveelheid vervoerde goederen droegen ook de hogere tarieven daaraan bij.

Bron: CBS.