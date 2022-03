NOB: kritiek op wetsvoorstel grensoverschrijdende juridische fusies en splitsingen

De NOB vindt het positief dat de grensoverschrijdende juridische fusies, splitsingen en omzettingen wettelijk worden geregeld. Maar het wetsvoorstel dat nu voorligt is ‘een gemiste kans’.

Dat komt omdat de regeling beperkt is tot kapitaalvennootschappen en niet is uitgebreid tot niet-kapitaalvennootschappen, zoals stichtingen. Verder vindt de NOB het jammer dat diverse varianten niet worden geregeld, zoals de ruziesplitsing of driehoeksvarianten. Ditzelfde geldt voor de beperking van de (af)splitsing naar ten minste één nieuw opgerichte vennootschap. De NOB gaat ervan uit dat dergelijke varianten onder omstandigheden mogelijk moeten blijven. Een beperking tot EU/EER-situaties lijkt NOB ook onnodig.

Anti-misbruiktoets

Een ander punt van kritiek is de anti-misbruiktoets. Die is volgens de NOB cruciaal bij de beoordeling of een attest voor de grensoverschrijdende fusie, splitsing of omzetting kan worden afgegeven. In het wetsvoorstel wordt de anti-misbruiktoets volgens de NOB onvoldoende ingevuld en toegelicht. De orde zou het goed vinden als er algemene voorbeelden in het wetsvoorstel worden opgenomen.

Suggesties

De NOB doet een aantal suggesties voor de fiscale begeleiding bij grensoverschrijdende omzettingen binnen de EU voor inbound en outbound situaties langs de lijnen van bestaande regelingen voor vergelijkbare (grensoverschrijdende) verrichtingen.

Lees hier de opmerkingen van de NOB bij het wetsvoorstel.