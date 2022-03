Rapport Deloitte onthult extreme uitgaven bij Astana-wielerploeg

De sportwebsite WielerFlits citeert uit een vertrouwelijk Deloitte-rapport uit 2019 dat grote vraagtekens zet bij de financiële huishouding van Abacanto S.A, het bedrijf achter wielerploeg Astana. Zo stuitten de accountants op hoge kosten voor zaakwaarnemers, privéjets, PR-activiteiten en horloges, als ook op dubieuze vennootschappen in Panama, Montenegro en Ierland.

Toen Yana Seel in 2019 de positie van algemeen directeur bij de Astana-wielerploeg overnam gaf ze Deloitte de opdracht een onderzoek te starten naar de financiële huishouding. Het forensisch team onderzocht alle beschikbare bankafschriften tussen 2017 en 2018, analyseerde contracten tussen het team en verschillende externe partijen en voerde verschillende gesprekken met Seel om een volledig beeld te krijgen van het wel en wee binnen Abancanto SA.

Red Flags

In het vertrouwelijke rapport dat het accountantskantoor op 7 oktober 2019 vrijgaf, spreekt Deloitte over meerdere red flags waar ze gedurende hun onderzoek op zijn gestuit. Zo zijn er meerdere versies van ondertekende contracten met dezelfde datum aangetroffen, waarvan de vastgestelde betalingen niet met elkaar overeenkomen en ontbreken er cruciale documenten om de betrouwbaarheid van de boekhouding te kunnen controleren. In het verslag staat ook dat de handtekeningen niet identiek lijken, wat vragen oproept over de authenticiteit van een van de overeenkomsten.

Privé-jets

In het Deloitte rapport is verder tot in detail terug te vinden dat er voor 2017 en 2018 voor liefst €498.595 aan privé-jetvluchten geboekt zijn bij Netjets and Bookajet met ex-wielrenner en Astana-ploegbaas Alexander Vinokourov meestal als hoofdpassagier. De goedkeuringsprocedure voor deze privé-jetvluchten kon door Deloitte niet worden bevestigd.

Zaakwaarnemers

Ook werden verschillende overeenkomsten met zaakwaarnemers cq. sportconsultants geïdentificeerd, die tot doel hadden te onderhandelen over de verlenging van contracten met renners van het Astana Pro Team. De economische motieven konden niet worden bevestigd, omdat de partijen elkaar al kenden. Hierbij is er mogelijk sprake van belangenconflicten in die zin dat een zaakwaarnemer tegelijkertijd Abacanto S.A. en de renner kon vertegenwoordigen. Voor de jaren 2017 en 2018 zijn betalingen aan sportconsulenten vastgesteld voor een totaalbedrag van liefst €525.000.

Horloges

Onduidelijkheid is er ook over de aanschaf van vijf horloges van het Zwitserse merk Hublot, model Big Bang 44MM Automatic Chronograph, die werden gekocht ter waarde van €62.960,82.

