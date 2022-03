KING Software CEO Mattijs Wilms: ‘Software maken is een creatief proces’

In de maand februari besteedde KING Software tijdens haar eigen ‘Maand van de Innovatie’ aandacht aan innovaties in het bedrijfsleven.Met een interactief webinar op 16 februari i.s.m IB-Vision, nodigde de softwareontwikkelaar ondernemend Nederland uit om kennis te maken met 360° virtuele showrooms als vernieuwing voor webshops. De thema-maand werd afgesloten met de publicatie van een interview met CEO Mattijs Wilms, waarin hij zijn kijk op innovatie én zijn inspirerende loopbaan deelt.

De carrière van CEO Mattijs Wilms heeft veel weg van een script uit een Hollywood film. Hij begon in het jaar 2000 als stagiair en groeide in de jaren erna door naar technisch directeur. In 2016 werd hij algemeen directeur en vandaag de dag is hij een betrokken CEO, die vooral te kenmerken is als meewerkend voorman. Nauw betrokken zijn bij de processen vindt hij één van de leukste kanten van zijn werk. ‘Mensen verwachten het niet maar software maken is een heel creatief proces. Je kan veel van je creativiteit kwijt, iets maken wat er vroeger nog niet was of een oplossing bedenken voor uitdagingen waar klanten tegenaan lopen’, vertelt hij.

Innoveren niet het belangrijkste

Toch is innoveren zelf volgens Mattijs niet het belangrijkste. Hij benoemt dat het overwegen van opties die echt van waarde zijn voor het bedrijf en daarin het verschil maken het doel moet zijn. ‘Innoveren geeft lucht in organisaties en zorgt voor groeipotentieel. Die nieuwe inzichten leiden tot nieuwe creativiteit, maar wel altijd met gezond verstand. Je hoeft niet het nieuwste te volgen puur omdat het er is, maar omdat het je verder helpt in je business’, stelt hij.

Wat KING Software volgens hem onderscheidt van anderen heeft alles te maken met de persoonlijke benadering. ‘We snappen de bedrijfsprocessen en verdiepen ons goed in wat onze klanten nodig hebben. Daarbij proberen we onze klanten te verleiden om steeds een stapje verder te gaan in de automatiseringsslag’. Met KING Software wil hij bedrijven helpen om mee te gaan met de veranderingen van deze nieuwe tijd. ‘Als je niet meegaat met nieuwe ontwikkelingen, dan laat je het initiatief aan de ander over. Dan worden er keuzes voor je gemaakt’, aldus Mattijs.

