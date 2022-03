Ieder bedrijf droomt van succes, van bestellingen die iedere dag toenemen en een alsmaar stijgende omzet. Toch gaat een snelle groei gepaard met administratieve uitdagingen, zeker wanneer er nog veel handmatig werk nodig is. VANHEST FOOD GROUP zocht vanwege hun razendsnelle groei een pakket wat dat niet alleen kon bijbenen, maar waarmee ze ook moeiteloos verder konden groeien. Met KING ERP hadden ze in slechts een half jaar tijd een volledig geautomatiseerd foodbedrijf. Een grote stap vooruit vanaf de Excel-omgeving en het aparte administratiepakket waarmee ze begonnen.

VANHEST FOOD GROUP is een handelsbedrijf in de foodsector, wat dagelijks voedingsmiddelen ontwikkelt en produceert voor retail, groothandels, hotels en selfservice snackautomaten. De zaken gaan goed. Binnen vijf jaar na de oprichting, waren ze hun Excel-omgeving al volledig ontgroeid. In combinatie met een apart administratiepakket, bleek dit verre van voldoende om grip te houden op de strenge eisen van de voedingsmiddelenindustrie. Waarom zij voor KING ERP kozen? Miriam van de Sandt, CFO bij VANHEST FOOD GROUP vertelt het je.

Traceerbaarheid: geen overbodige luxe in de foodbranche

Als foodbedrijf moet je altijd het oog houden op je ingrediënten en hun leveranciers. Direct kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is, is binnen de foodbranche zeker geen overbodige luxe. Traceerbaarheid zorgt ervoor dat je op detailniveau weet waar ingrediënten vandaan komen, waar ze zich bevinden en hoe het zit met de houdbaarheid van al die afzonderlijke ingrediënten. Naast deze gewenste traceerbaarheid, zorgt het automatiseren van de bedrijfsprocessen met KING ERP ook voor meer efficiëntie en een betere inzetbaarheid van het personeel. ‘‘Door de automatisering hebben we weer voldoende capaciteit binnen ons personeel om verder te kunnen groeien met ons bedrijf,’ vertelt Miriam.

Omdat het bedrijf verkoopt aan andere (groot)bedrijven zoals retailers, groothandels en hotels, is zicht hebben op álle stappen binnen het productieproces én waar de eindproducten naartoe gaan cruciaal. Ook hierbij biedt de oplossing van KING Software de uitkomst. ‘Door middel van KING Software kunnen we precies zien, geïntegreerd met de administratie, wanneer iets is binnengekomen, waar het is geweest, en aan wie we het gaan uitleveren,’ aldus Miriam.

‘Een direct en fijn contact met de consultant’

‘Als er één groep is die weet dat geen enkel bedrijf hetzelfde is, zijn dat de consultants van KING Software. Naast het beantwoorden van vragen, het geven van de juiste uitleg over de software en functionaliteiten, gaan ze écht aan de slag met de specifieke vragen en wensen van een bedrijf,’ zegt Miriam.

Ook dit is binnen een zeer gevoelige markt zoals voeding zeker geen overbodige luxe. Als we Miriam vragen waarom ze KING Software zou aanbevelen zegt ze: ‘Waarom ik KING Software aan zou raden is in eerste instantie omdat ze enorm toegankelijk zijn. Je hebt een heel fijn en direct contact met de consultant. Die consultant is ook degene die je van A tot Z begeleidt’.

Het specialisme van onze consultants? Het optimaliseren van bedrijfsprocessen en zelfs het trainen van medewerkers. Dit leidt allemaal tot meer efficiëntie, met een volledige focus op de groei van de onderneming. De behoeftes van de klant staan altijd centraal wat zorgt voor maatwerk, zonder dat er een aparte oplossing gebouwd hoeft te worden. Hierdoor blijft werken met KING ERP betaalbaar, ook als je nét begint met groeien.

‘Een complete en betaalbare oplossing’

Het maatwerk dat wordt uitgevoerd door de medewerkers van KING Software begint met het actief luisteren en doorvragen om de behoeftes te achterhalen. Vragen die we daarbij stellen zijn bijvoorbeeld: welke doelstellingen heeft je bedrijf? Welke functionaliteiten vind je belangrijk en sterker nog, wat heb je écht nodig? Samen komen we tot een oplossing die niet alleen gemakkelijk te gebruiken is, maar waarmee je ook tastbare resultaten kunt bijschrijven. ‘Het een pakket waar eigenlijk alles al in zit. Wat ik heel prettig vond is dat er in de eerste instantie werd gezocht naar oplossingen die al binnen KING Software zaten. Dus dat ik daar niet meteen maatwerk voor zou moeten aanschaffen. Je weet waar je aan begint. Dus ook dat je kosten hebt die je van tevoren redelijk kunt inschatten. KING Software is toegankelijk, gaat naast je staan en is een complete betaalbare oplossing,’ aldus Miriam.

Bron: https://kingsoftware.nl/blog/hoe-vanhest-food-group-in-6-maanden-volledig-automatiseerde-met-king-software/

