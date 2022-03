Deloitte Nederland schiet familie van 25 Oekraïnse medewerkers te hulp

Deloitte Nederland is nauw betrokken bij het lot van collega’s uit de Oekraïne. Geprobeerd wordt de familieleden van de circa 25 Oekraïners op het kantoor in veiligheid te brengen. Vandaag is er een grote fundraisingsactie. Daarover schrijft De Telegraaf.

125 collega’s

Sinds de sluiting van het kantoor in Kiev, bij de inval van drie weken geleden, heeft Deloitte geen directe aanwezigheid meer in Oekraïne zelf. De hulp begint in veel gevallen bij de grens. Tot nu toe zijn 125 medewerkers en hun familieleden van de vestiging in Kiev die naar Polen zijn gevlucht geholpen. Het gaat dan in de meeste gevallen om vrouwen en kinderen omdat de mannen moeten blijven om te vechten.

Salarissen meteen uitbetaald

Na de eerste opvang regelt Deloitte onderdak waar Oekraïnse medewerkers langere tijd rechtsgeldig kunnen verblijven. Ze krijgen ook ondersteuning bij immigratie-vereisten. Deloitte probeert de collega’s zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt onder te brengen, zodat ze steun aan elkaar hebben. De grootste groep verblijft nu in Polen. Om ze financieel te helpen zijn de salarissen tot en met april meteen uitbetaald. De betaling voor mei staat al klaar. Hr-manager Petra Tito: ‘Uiteindelijk willen we hen natuurlijk ook helpen met werk. Wanneer een medewerker van ons Oekraïens kantoor zich meldt bij een ander kantoor, waar ook ter wereld, wordt hij of zij geholpen met een baan. In Nederland is dat nog niet aan de orde geweest.’

Amsterdam

Bij Deloitte in Amsterdam werken 25 medewerkers van Oekraïense afkomst. Tito zegt in de Telegraaf dat het kantoor zich inspant om hun familieleden in veiligheid te brengen. ‘We regelen vervoer om ze op te halen bij de grens. Ook bieden we iedereen psychologische trauma-ondersteuning. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Dit bieden we ook aan onze 31 collega’s met Russische en Wit-Russische roots. Ook zij zijn bang. Ze ervaren soms, buiten het bedrijf, dat ze anders worden bejegend en dat kan heel naar zijn. Er zijn medewerkers met zowel Russische als Oekraïense familieleden. Zij worden emotioneel verscheurd door de oorlog.’

Fundraising

Deloitte’s Impact Foundation is naar eigen zeggen overspoeld met aanvragen van collega’s die iets willen ondernemen. In twee dagen zijn 250 aanmeldingen binnengekomen. Vandaag organiseert het kantoor in Amsterdam een fundraising onder medewerkers en partners. Tito: ‘Daarnaast kijken we hoe we kunnen helpen met kennis en vaardigheden. Zo kijken we samen met het Rode Kruis of we het patiëntenplatform Luscii kunnen gaan inzetten om op afstand medische hulp in de eigen taal aan vluchtelingen te kunnen geven.’

Bron: De Telegraaf