Klaas Knot (DNB): krapper monetair beleid om inflatie te beteugelen

Zonder ingrijpen kan de tijdelijk hoge inflatie een permanent karakter krijgen. Daarvoor waarschuwt DNB-president Klaas Knot in het Financieele Dagblad.

Stagflatie, het doemscenario uit de jaren zeventig, ligt volgens Knot niet voor de hand: de Nederlandse economie en het bedrijfsleven staan er veel beter voor dan toen. Knot wijst op de veerkracht van de economie, al benadrukt hij het risico op een hardnekkige inflatie. De Europese Centrale Bank moet daarom koers houden bij de ‘behoedzame normalisatie’ van het beleid. De vrees dat hogere rente leidt tot problemen in eurolanden met hoge schulden vindt hij ‘zwaar overtrokken’.

Knot: ‘Ondanks alle corona-ellende zijn wij gewoon met bijna 1,5% per jaar blijven doorgroeien. Natuurlijk is er nu fundamentele onzekerheid. Maar de uitgangspositie van de Nederlandse economie en ons bedrijfsleven is echt uitstekend. Dat is een belangrijk verschil tussen nu en de jaren ’70, ik vind dus ook dat we niet te snel mee moeten gaan in een verhaal over stagflatie. Ook de kapitaalmarktrente bevindt zich op een fundamenteel ander niveau.’

De ECB verraste de markten vorige week met een sneller dan verwachte afbouw van de obligatie-opkopen. Maar volgens Klaas Knot had iedereen kunnen inschatten dat de centrale bankiers zouden ingrijpen. Hun primaire taak is immers het bewaken van de prijsstabiliteit. ‘Al voordat het conflict in Oekraïne uitbrak, waren de inflatiecijfers over januari en februari gewoon slecht. En dan bedoel ik niet eens het absolute niveau’, zegt hij in het Financieele Dagblad. ‘Je zag voor het eerst dat de oplopende inflatie een bredere basis kreeg dan alleen in de energieprijzen. We hadden al begin februari aangekondigd dat we daar in maart op zouden reageren.’ De oorlog in Oekraïne noemt hij, hoe verschrikkelijk ook ‘in termen van de inflatie’ meer van hetzelfde: ‘een negatieve aanbodschok.’

Centrale bankiers verkrappen het beleid niet om iets aan de hoge energieprijzen te doen. Volgens Knot heeft de ECB geen invloed op die prijzen. Bovendien werkt monetair beleid ook nog eens met een vertraging door. ‘Maar het is wel onze taak om ervoor te zorgen dat die tijdelijk hoge inflatie zich niet gaat verankeren, en leidt tot een permanent hoge inflatie. Daarnaast is er het risico dat ook de lonen op een bepaald moment gaan reageren. Dat zien we nog niet, maar de kans daarop begint overal in de eurozone wel toe te nemen.’

Knot in het FD: ‘We komen natuurlijk uit een periode waarin we ongeveer acht jaar lang een regendans om meer inflatie hebben gehouden. In die tijd hebben wij er ons over verbaasd dat de lonen zo structureel achterbleven. Toen hebben we dat altijd gegooid op globalisering, de afgenomen macht van de vakbonden, flexibilisering op de arbeidsmarkt: structurele factoren die tegen een stijging van de lonen ingaan en die gelden nog steeds. Toch hadden we wel altijd gedacht: als de economie een keer echt helemaal op volledige sterkte draait, dan moet dat toch tot sterkere loonstijgingen leiden. Ik ben enigszins verbaasd dat we dat nog steeds niet hebben gezien. Misschien is er de afgelopen jaren veel onzekerheid geweest rond het behoud van de eigen baan. Werkzekerheid gaat altijd boven loon, dat zie je ook terug in het beleid van vakbonden.’

Bron: DNB.nl